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Главная война с Россией Путина сдерживает готовность Украины беспощадно бить врага. И будут гибнуть не хипстеры, а "крымнашисты" и их дети, - Пионтковский
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Путина сдерживает готовность Украины беспощадно бить врага. И будут гибнуть не хипстеры, а "крымнашисты" и их дети, - Пионтковский

12 декабря, 2021 воскресенье
21:47
война с Россией Вооруженные Силы Украины

В настоящее время от вооруженного вторжения в Украину на новых направлениях высшее военно-политическое руководство РФ сдерживает прежде всего решительное настроение ВСУ и всего украинского народа сопротивляться и боевая готовность к тому, чтобы уничтожать врага

Так считает политический аналитик Андрей Пионтковский (Вашингтон, США), о чем он заявил в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV.

"В ближайшей перспективе войны не будет. Конечно, угрозы "адскими санкциями" сыграли роль. Однако мне кажется, что это решение у Путина созрело еще задолго до этой встречи. И основное, что повлияло – это готовность украинской армии и украинского общества к сопротивлению". Все военные эксперты в России, в том числе специалисты Генштаба, объясняют Путину, к какой катастрофе привело бы военное вторжение. Это хорошая новость", - отметил политолог.

Под "катастрофой", "катастрофой" с точки зрения России и россиян Пионтковский подразумевает неизбежные в таком случае огромные человеческие потери со стороны страны-агрессора. К тому же, подчеркнул аналитик, речь будет идти о пока преданной Путину шовинистической части электората и их детях.

"Его (Владимира Путина, – ред.) не волнует гибель людей, российских военных. Его интересует только, что гробы, которые будут поступать в Россию, будут угрожать его власти. Ведь, кстати, будут воевать не хипстеры из Москвы, а дети его простого народа, тех же российских патриотов, "крымнашистов", которые за него голосуют. Вот собственно их поддержку он и боится потерять. Он понимает, что потеряет власть в случае масштабной войны в Украине", - подчеркнул Андрей Пионтковский.
 



Вместе с тем, добавил он, поскольку ситуация сейчас очень напоминает канун начала афганской авантюры СССР, окончательное решение будут принимать российские политики, а не военные. Последние же, в свою очередь, сказал Пионтковский, отлично информированы об уровне боеспособности и решимости защитников Украины.

"Готовность и боеспособность украинской армии и украинского общества к сопротивлению. Это и есть субъектность, и именно этой субъектностью заставили Путина отказаться от его плана. Повторюсь, существует единое мнение военных экспертов, которое активно выражают даже не очень завуалированно на пропагандистских каналах , например, генерал-лейтенант Бужинский. Это мне напоминает Афганистан.Весь Генеральный штаб был категорически против, в том числе маршал Огарков, начальник Генерального штаба. Он предсказал, к чему это приведет. Такая же ситуация и сейчас. Военные это прекрасно понимают.И это ваша сила, вы уже дали отпор", - объяснил Пионтковский.

"Украинская армия должна сохранять свою боеготовность, в любое время. В конце концов нельзя отвергать безумие одного человека или нескольких. Но это однозначно приведет к катастрофе для российской государственности", - подытожил Андрей Пионтковский.

Полностью интервью является ЗДЕСЬ .


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Андрей Пионтковский
Студия Запад с Антоном Борковским
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