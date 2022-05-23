Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буднов в интервью Украинской правде.

"На Путина были покушения. На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это непубличная информация. Абсолютно неудачное покушение, однако оно реально имело место. Это примерно два месяца назад было. Еще раз говорю, оно было неудачно. Огласки никакой об этом событии нет, но это имело место", - рассказал Буданов.

23 марта ГУР МО Украины сообщило, что российские олигархи страдают от санкций и хотят остановить своего президента Владимира Путина.

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