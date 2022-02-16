Путина пугает успех Украины, он разыгрывает карту ультранационализма, чтобы сохранить свой режим, - глава Мюнхенской конференции безопасности

Об этом он сказал во время Киевского форума безопасности, передает НВ .



"Я наблюдаю за Путиным. Могу сказать, что с 2012 года, когда он вернулся в президентство, тогда было много демонстраций на улицах, и вы знаете, что было в арабском мире, потом революции в Грузии, Украине, потом Беларуси. И он испугался, что люди в его стране тоже будут уставшими от постсоветской олигархической системы", - сказал Гойсген.

Он подчеркнул, что президент РФ начал "разыгрывать карту нового ультранационализма".

"Что привело и к аннексии Крыма, в частности, это имело популярность в его стране", - подчеркнул он.

Глава Мюнхенской конференции безопасности отметил, что Путин уничтожил оппозицию в России.

"Кого-то отравили. Он закрыл неправительственные организации. Нет свободных СМИ. Властвует авторитарный режим. И как можно поддерживать авторитарный режим? Мы видим, как это делается - через национализм, ультранационализм", - подчеркнул он.

По мнению Гойсгена, Путина пугают успехи Украины.

"Ваш успех пугает Путина. И ваш успех это и экономика, и то, что люди чувствуют. Понятно, что происходящее в Киеве - невозможно в Москве", - сказал он.

Руководитель Мюнхенской конференции безопасности подчеркнул, что из-за этого Путин "будет и дальше держать глаз на вашей стране".

Он отметил, что Украина должна продолжать развивать демократию и идти по пути реформ.

"Мы будем вас поддерживать. Мы вместе с вами. Вы должны сделать свою домашнюю работу. И мы очень рады быть с вами", – резюмировал Гойсген.