Путина привлекут к ответственности только после его отстранения от власти, - директор департамента Минюста Козаченко

Об этом она рассказала в эфире "Еспресо.TV"



"Есть очевидные несколько вещей. Пока Путин и его окружение находятся у власти, никакой ответственности за свои преступления они не будут нести. Юридическая ответственность применяется к лицам, которые отстранены каким-либо образом от власти. Они руководители своего государства и будут пытаться удержаться у власти любыми способами. Это вопрос их жизни", - объяснила Козаченко



Козаченко подчеркнула, что Украина должна собирать все материалы и документы через государственные международные учреждения для того, чтобы иметь документальное подтверждение наличия военных преступлений.



“Военные преступления не имеют никаких ограничений по привлечению к ответственности. Это преступления против человечности. Любой суд стран может создать судебный институт и судить преступников. В Украине тоже есть статьи Уголовного кодекса против человечности", - добавила она.



Козаченко также пояснила, что сейчас нет политических перспектив для открытия уголовных производств против Путина.



“Открытые уголовные производства против Путина не имеют никаких политических перспектив. Как садиться за стол переговоров, какие бы переговоры ни были, с человеком, относительно которого есть подозрения? Это юридически нереально. Не следует создавать юридические фикции, если мы не можем их применить. С другой стороны, мы должны фиксировать все преступления России в Украине и применять международные механизмы, чтобы привлечение к ответственности было максимально возможным”, - добавила Козаченко.

Напомним, Минцифра запустило портал "Доказ" для сбора данных о военных преступлениях РФ



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