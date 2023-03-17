Об этом в эфире Еспресо заявила юрист Катерина Рашевская.

"Выдача ордера на арест Путина логична и ожидаема, потому что именно он назначил Марию Львову-Белову в октябре 2021 года. Это его человек, все ее родственники фигурируют на высших должностях - в минкульте РФ, РПЦ. Ее хорошо отблагодарили за имплементацию данной геноцидной политики против украинской нации. Это решение Международного уголовного суда - роковое и чрезвычайно смелое. МУС может изменить квалификацию преступления и мы ожидаем, что в будущем это будет именно геноцид. МУС во время горячей фазы конфликта набирается смелости выйти и выдать арест на действующего главу государства", – отметила она.

Юрист подчеркнула, что в Римском статуте прописано, что должность не имеет значения для привлечения к ответственности.

"Фактически Путина превратили в политический труп, а для этой особы быть политическим трупом синонимично физической смерти. В 123 странах мира теперь Путин будет особой, которую должны задержать и передать в Гаагу, также страны, не являющиеся членами МУС, но сотрудничающие могут задержать Путина и Белову. Это очень смелый и необходимый шаг. Мы надеемся, что это поможет остановить данное преступление, речь идет о сотнях тысяч детей, поможет идентифицировать детей и вернуть обратно на Родину", - подытожила Рашевская.