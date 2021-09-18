Путина поймали на несоответствии даты на его часах, дню когда он голосовал на "выборах"
Во время онлайн-голосования на "выборах" в Госдуму часы президента России Владимира Путина показывал вместо 17-го - 10-е сентября
Об этом сообщает "Настоящее время" в Telegram.
Издание обратило внимание, что 17 сентября наручные часы Путина показывали десятое число.
На фото, где президент России принимает участие в онлайн-голосовании, видно, что дата отстает на неделю
Путинский спикер Дмитрий Песков уже нашел оправдание, и заявил, что глава Кремля не устанавливает дату на своих часах и не обращает на нее внимания, поэтому во время голосования на выборах 17 сентября, его часы показывали другую дату.
"Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому у него там стоит другая дата", - заявил Песков.
Путин с 14 сентября находится на самоизоляции после того, как в его окружении обнаружили около 10 случаев инфицирования коронавирусом.
- 17-19 сентября 2021 в РФ происходит трехдневное голосование на "выборах" в Госдуму
- Напомним, 17 сентября Google и Apple удалили приложение соратников оппозиционера Алексея Навального с "Умным голосованием" из Google Play и App Store.
- 18 сентября компания Google потребовала от соратников заключенного российского политика Алексея Навального удалить из Google Docs документы со списками кандидатов, рекомендованных "Умным голосованием".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.19Продажа 31.58
- Актуальное
- Важное