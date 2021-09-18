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Путина поймали на несоответствии даты на его часах, дню когда он голосовал на "выборах"

18 сентября, 2021 суббота
18:27
Мир

Во время онлайн-голосования на "выборах" в Госдуму часы президента России Владимира Путина показывал вместо 17-го - 10-е сентября

Об этом сообщает "Настоящее время" в Telegram.

Издание обратило внимание, что 17 сентября наручные часы Путина показывали десятое число.

На фото, где президент России принимает участие в онлайн-голосовании, видно, что дата отстает на неделю

Путинский спикер Дмитрий Песков уже нашел оправдание, и заявил, что глава Кремля не устанавливает дату на своих часах и не обращает на нее внимания, поэтому во время голосования на выборах 17 сентября, его часы показывали другую дату.

"Просто у Путина не установлена ​​дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому у него там стоит другая дата", - заявил Песков.

Путин с 14 сентября находится на самоизоляции после того, как в его окружении обнаружили около 10 случаев инфицирования коронавирусом.

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Россия
Владимир Путин
Дмитрий Песков
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