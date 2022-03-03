Путина под трибунал: Всемирный конгресс украинцев призывает подписывать петицию

Петицию можно подписать здесь, передает "Еспресо.TV".

"Мы призываем все страны мира прекратить широкомасштабное военное вторжение России и бессмысленное убийство украинского народа. Мы осуждаем гротескное нарушение Россией международного права и Устава ООН. Это нужно немедленно прекратить!" - говорится в петиции.

"Международное сообщество должно привлечь к ответственности президента России Путина, его политическое и военное руководство, а также российских олигархов и его соратников за массовые зверства в Украине.

Президент Путин и его соратники должны быть привлечены к Международному уголовному суду (МКС) за военные преступления, преступления против человечества и геноцид украинского народа", - отмечается в петиции.

За первые сутки ее уже подписали 11 тыс человек, в то время как Конгресс украинцев рассчитывает собрать 10 млн подписей.

"11 тысяч подписей только за первые сутки собрала петиция с требованием отдать кровавого диктатора Путина под трибунал. Мы собираем 10 миллионов и призываем вас поставить подпись немедленно", - говорится в сообщении конгресса на странице Facebook.

Напомним, 3 марта Международный уголовный суд в Гааге после обращения 39 стран - участниц МКС приступил к расследованию военных преступлений Российской Федерации , которые она совершила против Украины.

Украина подала иск против России в Международный суд ООН.

Также Канада подала в Международный уголовный суд ООН в Гааге иск против РФ из-за возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине .

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