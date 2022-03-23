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Путина остановит любое решение НАТО об обороне Украины. Вероятность физического уничтожения агрессора мизерна, - Огрызко

23 мартa, 2022 среда
21:24

Дипломат, министр иностранных дел Украины 2007-2009 гг Владимир Огрызко считает, что Путина остановит любое решение НАТО о привлечении к обороне Украины, а вероятность его физического уничтожения близка к нулю

Экс-министр рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.

“Физическое влияние на Владимира Путина маловероятно. Вокруг президента России построена столь глубоко эшелонированная оборона, что надежды на то, что его могут физически уничтожить, близка к нулю. Вы помните, недавнюю спецоперацию с 7 правительственными самолетами, которые были направлены в Сибирь, чтобы не дать понять, какой же самолет поднялся от бункера и улетел в Москву, чтобы сделать невозможным нападение”, - отметил Огрызко.

Дипломат добавил, что Путин постоянно меняет охрану вокруг себя. Это значит, что физического доступа для убийства, отравления Путина нет.

Путина остановит любое решение НАТО о привлечении к обороне Украины. Даже не закрытое небо или то, что Польша должна озвучить предложение отправить в Украину миротворческую миссию альянса на внеочередном саммите, которую, возможно, поддержит президент США Байден, хотя это маловероятно. Даже оборона гуманитарных конвоев – это то, что будет сигналом для Путина, что сюда лезть не надо. Путин ждет только того момента, когда ему скажут нет. Когда он почувствует, что следующий шаг будет последним. Тогда все остановится. Пока такого шага со стороны НАТО мы, к сожалению, не дождались”, - заметил Владимир Огрызко.

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