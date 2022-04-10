Путина нужно как следует напугать, а Украине нужны танки и истребители. The Guardian дала пять советов НАТО

Такое мнение содержится в вышедшей сегодня, 10 апреля 2022 года, редакционной колонке издания, передает Еспресо.TV .



Как отмечается, Путину "наплевать" на "долгосрочный экономический и репутационный ущерб", на который до сих пор преимущественно делает ставку международное сообщество.



"Он не останавливается. И нет никаких признаков, что остановится. Попытки поговорить с ним, опираясь на здравый смысл, потерпели неудачу, и Кремль использовал эти переговоры для запутывания и затягивания времени. Надежды на то, что внутренняя оппозиция может сбросить его с должности, тоже остаются лишь надеждами. Между тем, отважные граждане Украины ждут следующего ужасного удара, а их президент умоляет дать больше оружия, больше помощи, больше чего угодно", - пишет The Guardian.



"Сколько еще должно произойти зверств, прежде чем западные лидеры признают, что их украинская стратегия провальна? Сколько еще детей должно умереть, прежде чем НАТО перестанет оправдываться за бездействие? Через сколько времени Джо Байден, Борис Джонсон, Олаф Шольц и другие столкнутся с тем, что кажется неизбежным выбором: либо вмешаться непосредственно – либо проиграть?” – задает вопрос газета.



При этом вчерашний внезапный визит британского премьера в Киев авторами материала приветствуется, но оценивается как "не изменяющий расчетов Москвы".



"Путин правит при помощи страха. Поэтому напугайте его в ответ. Он не хочет битвы с Западом, не говоря уже о третьей мировой войне - последнем оправдании НАТО для отказа противостоять ему. Он знает, что проигрывает. Это его пугает", - отмечают в Лондоне.



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Далее следуют "некоторые из трудных решений, которые должны срочно рассмотреть западные лидеры":



"Во-первых, прямое вмешательство, чтобы создать безопасное убежище в Западной Украине, где перемещенные лица могли бы собираться вместо того, чтобы бежать за границу. Сообщите Москве заранее о местонахождении этого места и его границах. Дайте четко понять, что его (это место, эту часть Украины, – ред.) будет защищать авиация НАТО и наземные войска, приглашенные Киевом.



Во-вторых, объявите запрет на приближение к неоккупированной Одессе. Отправьте военно-морские силы в международные воды в Черном море и предостерегите Россию от дальнейших прибрежных бомбардировок, иначе она будет иметь дело с серьезными непредсказуемыми последствиями.



В-третьих, скажите Путину, что если его артиллерийские и ракетные подразделения снова будут обстреливать мирных жителей, как в Краматорске, они будут считаться законными военными целями НАТО.



В-четвертых: поставки Киеву истребителей и танков.



В-пятых: блокировать весь российский экспорт ископаемого топлива".



"Это радикальные варианты. Риски очевидны. Но единственная альтернатива – бесконечные боевые действия. Если Запад серьезно настроен остановить войну, эти и подобные им решительные шаги могут быть единственным выходом", – заключается в редакционной статье The Guardian.

Напомним, 9 апреля в Киеве Борис Джонсон заявил, что отступление армии Путина от украинской столицы следует считать временным .

Кроме того, 9 апреля британское правительство приняло решение о предоставлении Украине 120 бронированных военных автомобилей и противокорабельных ракетных систем .





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