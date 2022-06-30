Политик поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Для Путина уже недостаточно даже сравнения с Гитлером. За несколько лет оккупации Мариуполя нацистами погибли несколько тысяч человек, а за несколько месяцев российской агрессии погибли десятки тысяч мариупольцев", - отметил Рыбачук.

Эксперт добавил, что после обстрела ТЦ Кременчуга ни один политик в мире не будет говорить о переговорах между Украиной и Россией.

"Думаю, что после жутких ракетных обстрелов Кременчуга ни один политик не будет говорить о том, что Украина должна садиться за стол переговоров с человеком, который не попадает ни в одну квалификацию лидера в мире, который на лбу имеет клеймо - государство-террорист", - заметил Олег Рыбачук.

29 июня Офис генпрокурора сообщил, что российские оккупанты убили 341 ребенка и ранили еще более 627 с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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