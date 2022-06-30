Путина нельзя сравнивать даже с Гитлером: россияне совершают геноцид в отношении украинцев, - политик Олег Рыбачук
Глава аналитико-адвокационной организации Центр совместных действий Олег Рыбачук считает, что президента страны-агрессора Российской Федерации Владимира Путина нельзя сравнивать даже с Адольфом Гитлером, ведь россияне по отношению к украинцам совершают просто жуткий геноцид
Политик поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Для Путина уже недостаточно даже сравнения с Гитлером. За несколько лет оккупации Мариуполя нацистами погибли несколько тысяч человек, а за несколько месяцев российской агрессии погибли десятки тысяч мариупольцев", - отметил Рыбачук.
Эксперт добавил, что после обстрела ТЦ Кременчуга ни один политик в мире не будет говорить о переговорах между Украиной и Россией.
"Думаю, что после жутких ракетных обстрелов Кременчуга ни один политик не будет говорить о том, что Украина должна садиться за стол переговоров с человеком, который не попадает ни в одну квалификацию лидера в мире, который на лбу имеет клеймо - государство-террорист", - заметил Олег Рыбачук.
- 29 июня Офис генпрокурора сообщил, что российские оккупанты убили 341 ребенка и ранили еще более 627 с начала полномасштабного вторжения в Украину.
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