Об этом сообщает Постоянное представительство Украины в ООН в facebook .

"Ни власть, ни армия, ни богатство не спасут злого Путина и его злых прихотей от гнева Божия.

Некоторые из них могут думать, что Бог слишком любящий, чтобы судить нечестивых. Путин и его муртады могут надевать тяжелые золотые кресты и ходить по кругу с шаманами и гундяевыми.

Я предупредил посланника Путина: "Для военных преступников нет чистилища, они идут прямо в ад". Он не покаялся", - сказал Кислица в Нью-Йорке во время панихиды за жертвами полномасштабного российского вторжения в Украину.

Он добавил, что наша нация платит самую высокую цену за свое право на существование и выразил убеждение, что Украина победит.

"Добро победит! Украина победит, и мир победит вместе с ней!" - подытожил Кислица.

2 июня Кислица напомнил о соглашениях, подписанных между Чемберленом и Гитлером в 1938 году, и предостерег мир от примирения с Путиным.

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