Путина не спасут ни шаманы, ни армия, ни тяжелые золотые кресты, - постпред Украины в ООН Кислица
Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что показательная набожность российского диктатора Владимира Путина не поможет ему избежать наказания
Об этом сообщает Постоянное представительство Украины в ООН в facebook .
"Ни власть, ни армия, ни богатство не спасут злого Путина и его злых прихотей от гнева Божия.
Некоторые из них могут думать, что Бог слишком любящий, чтобы судить нечестивых. Путин и его муртады могут надевать тяжелые золотые кресты и ходить по кругу с шаманами и гундяевыми.
Я предупредил посланника Путина: "Для военных преступников нет чистилища, они идут прямо в ад". Он не покаялся", - сказал Кислица в Нью-Йорке во время панихиды за жертвами полномасштабного российского вторжения в Украину.
Он добавил, что наша нация платит самую высокую цену за свое право на существование и выразил убеждение, что Украина победит.
"Добро победит! Украина победит, и мир победит вместе с ней!" - подытожил Кислица.
- 2 июня Кислица напомнил о соглашениях, подписанных между Чемберленом и Гитлером в 1938 году, и предостерег мир от примирения с Путиным.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.06
Покупка 34.06Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное