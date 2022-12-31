Путина не обходит, что останется от россиян: Зеленский обратился к населению РФ

Об этом стало известно из его telegam-канала, 31 декабря.

Владимир Зеленски обратился на русском языке к населению РФ и отметил, что Путин хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди.

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"Но он как раз скрывается. Прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов. Он прячется за вами, и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина не простит", - сказал он.