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Путина не обходит, что останется от россиян: Зеленский обратился к населению РФ

31 декабря, 2022 суббота
18:45
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к населению России

Об этом стало известно из его telegam-канала, 31 декабря.

Владимир Зеленски обратился на русском языке к населению РФ и отметил, что Путин хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди.

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"Но он как раз скрывается. Прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов. Он прячется за вами, и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина не простит", - сказал он.

  • В субботу, 31 декабря, россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкому, в результате которого были ранены семь человек.
  • Во время воздушной тревоги 31 декабря в трех районах Киева прогремели взрывы: повреждены несколько гражданских объектов, один человек погиб , 20 человек получили ранения.
  • Российские захватчики обстреляли Николаев, в результате чего шесть человек получили ранения и загорелся пожар.

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Общество
Украина
Президент Украины
Владимир Зеленский
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