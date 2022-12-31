Путина не обходит, что останется от россиян: Зеленский обратился к населению РФ
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к населению России
Об этом стало известно из его telegam-канала, 31 декабря.
Владимир Зеленски обратился на русском языке к населению РФ и отметил, что Путин хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди.
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"Но он как раз скрывается. Прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов. Он прячется за вами, и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина не простит", - сказал он.
- В субботу, 31 декабря, россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкому, в результате которого были ранены семь человек.
- Во время воздушной тревоги 31 декабря в трех районах Киева прогремели взрывы: повреждены несколько гражданских объектов, один человек погиб , 20 человек получили ранения.
- Российские захватчики обстреляли Николаев, в результате чего шесть человек получили ранения и загорелся пожар.
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