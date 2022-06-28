Путина не будет на саммите G20, – Марио Драги. В кремле ответили
Власти Индонезии - хозяйки саммита - исключают личное присутствие российского президента Владимира Путина на саммите лидеров Большой двадцатки (G20) на острове Бали 15–16 ноября
Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги на итоговой пресс-конференции саммита G7 в Эльмау (Германия).
"Президент Индонезии его (визит Путина, - ред.) исключает, он был категоричен, он не приедет. Дистанционное участие может произойти, увидим..." - сказал премьер-министр.
Марио Драги заявил, что ожидает "расширения НАТО на Швецию и Финляндию". По его мнению, страны "ищут защиты и перевооружения. Дела пошли не так, как хотелось бы Путину".
Продолжительность войны свидетельствует об успехе украинской обороны и о поддержке G7 и НАТО: "Очень трудно предсказать продолжительность войны в Украине. Нам нужна сила для ее поддержки".
"Санкции, - добавил Драги, - необходимы, чтобы посадить Россию за стол переговоров". "Мира не будет, если Украина не сможет защититься... Массовые убийства мирного населения продолжаются, и есть необходимость защитить его. Большая семерка будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется".
В кремле отреагировали на заявления Марио Драги.
"Не Драги решает, поедет ли Путин на G20", - заявил советник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Владимир Путин "получил приглашение на саммит G20".
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