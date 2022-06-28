Путина не будет на саммите G20, – Марио Драги. В кремле ответили

Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги на итоговой пресс-конференции саммита G7 в Эльмау (Германия).

"Президент Индонезии его (визит Путина, - ред.) исключает, он был категоричен, он не приедет. Дистанционное участие может произойти, увидим..." - сказал премьер-министр.

Марио Драги заявил, что ожидает "расширения НАТО на Швецию и Финляндию". По его мнению, страны "ищут защиты и перевооружения. Дела пошли не так, как хотелось бы Путину".

Продолжительность войны свидетельствует об успехе украинской обороны и о поддержке G7 и НАТО: "Очень трудно предсказать продолжительность войны в Украине. Нам нужна сила для ее поддержки".

"Санкции, - добавил Драги, - необходимы, чтобы посадить Россию за стол переговоров". "Мира не будет, если Украина не сможет защититься... Массовые убийства мирного населения продолжаются, и есть необходимость защитить его. Большая семерка будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

В кремле отреагировали на заявления Марио Драги.

"Не Драги решает, поедет ли Путин на G20", - заявил советник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Владимир Путин "получил приглашение на саммит G20".

28 июня G7 и ООН отреагировали на ракетный удар по Кременчугу: нападения на мирных жителей являются военным преступлением, Путин будет привлечен к ответственности.

Путин принял приглашение на саммит G20, туда пригласили также Зеленского

27 июня фон дер Ляйен призвала не бойкотировать саммит G20, если в нем примет участие Путин.

27 апреля президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в саммите Большой двадцатки, который состоится в ноябре 2022 года в Индонезии.

6 апреля стало известно, что Соединенные Штаты будут бойкотировать заседания стран Большой двадцатки, если на них будут приглашены представители России.

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