English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Путина на форум во Владивосток сопровождали 12 врачей – гораздо больше, чем в прошлые поездки

Путина на форум во Владивосток сопровождали 12 врачей – гораздо больше, чем в прошлые поездки

13 сентября, 2022 вторник
19:17
Мир

В предыдущие разы медицинский эскорт президента РФ состоял из 2–8 врачей

Об этом сообщает BBC.

За здоровьем Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 6 и 7 сентября 2022 года следили 12 медиков кремлевской центральной клинической больницы (ЦКБ). В прошлые годы врачей, сопровождавших президента, было меньше.

Врачи прилетели из Москвы во Владивосток за 10 дней до президента и сидели на карантине в отеле на острове  Российском, где проходил форум.

Медики ежегодно улетают во Владивосток за неделю до прибытия президента на ВЭФ и покидают его уже после возвращения Путина в Москву, следует из опубликованных госконтрактов.

В 2021 году Путина сопровождали на форум только два врача, в 2019 и 2018 гг. – восемь (в 2020 году ВЭФ из-за пандемии отменили).

Только в сентябре 2017 года проживание медиков на ВЭФ обошлось ЦКБ дороже, чем сейчас, – почти миллион рублей. Сколько врачей его тогда сопровождали, в контракте речь не идет. Но за месяц до этого Путин без объявления причин неделю не появлялся на публике.

  • Напомним, ранее сообщалось , что у Путина патологический страх за свое здоровье. Окружение проверяют на глисты, стафилококк и грипп, его сопровождают десятки врачей, а окружение неделями сидит в самоизоляции.
  • Отметим, в начале июня журналисты Paris Match исследовали , что российского президента за границей сопровождает сотрудник президентской охраны, который собирает его мочу и экскременты в уборных в чемоданы и забирает с собой в Россию.
  • 22 июня стало известно, что охранник Путина, носивший "ядерный чемодан", тяжело ранен в собственной квартире в Московской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Здоровье
Владимир Путин
Читайте также:
Лавров
11 сентября, 2022 воскресенье
Лавров рассказал, какова позиция Путина относительно мирных переговоров с Украиной
12 сентября, 2022 понедельник
В квартире херсонской коллаборантки-"ректора" университета раздался взрыв, - СМИ
Дмитро Медведєв
12 сентября, 2022 понедельник
"Это только детская разминка": Медведев отреагировал на заявление Зеленского о недопустимости ультиматумов РФ
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.77
    Покупка 39.77
    Продажа 40.66
  • EUR
    Покупка 39.72
    Продажа 40.9
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
13 сентября
21:00
Обновлено
ООН
Лавров получил американские визы для участия в сессии Генассамблеи ООН, а его экипаж – нет
20:45
Обновлено
Шольц полтора часа уговаривал Путина вывести войска из Украины. Российский президент повторял привычные тезисы об агрессивности Киева
20:41
Обновлено
Кабмин утвердил проект государственного бюджета на 2023 год
20:05
Работаем над поправками в законе, - министр культуры о народных артистах, поддержавших или умолчавших о войне РФ
20:00
Папа Франциск приехал в Казахстан. Патриарх Кирилл, несмотря на договоренность, проигнорировал встречу
19:53
"Российские войска продолжают мародерство": в направлении Луганска отмечено около трехсот гражданских автомобилей
19:51
Государственная граница должна быть достроена, - Арсений Яценюк
19:43
Украина и США готовили совсем другое контрнаступление. Планы резко изменились, - The New York Times
19:28
Жозеп Боррель
Санкции ЕС не дают России компенсировать военные потери, - Боррель
19:13
Эксклюзив
Повышение налогов может привести к уменьшению активности бизнеса, - экономист Ус
19:09
Для России недостижимы даже промежуточные цели, - The Wall Street Journal
18:45
В Украине арестовали имущество белорусских и российских предприятий почти на 300 млн грн
18:42
Си Цзиньпин обсудит войну в Украине с Путиным
18:39
Обновлено
Умер французский кинорежиссер Жан-Люк Годар
18:39
Обновлено
Геннадий Зюганов
Зюганов публично заявил, что в Украине не спецоперация, а война и нужна мобилизация. В КРПФ опровергли информацию
18:24
МВФ
Международный валютный фонд выделил $1,4 млрд дополнительной поддержки Украине
18:16
Эксклюзив
Среди оставленной россиянами военной техники есть интересные образцы, анализ которых поможет найти поставщиков деталей, - военный эксперт Катков
18:13
На фото Вооруженные силы Украины
Реальная цифра освобожденных территорий на Харьковщине почти вдвое больше озвученной официально, - Маляр
18:13
Обновлено
Хищение гумпомощи в Запорожье: в горсовете и ОВА прошли следственные действия по возможным злоупотреблениям высокопоставленных чиновников
18:04
Эстония передаст Украине современный мобильный госпиталь
18:03
Спецназовцы СБУ показали, как с дистанции 4,7 км уничтожили технику врага на Херсонщине
17:57
Украинские военные за два часа уничтожили беспилотник и два самолета оккупантов
17:57
К 12 годам тюрьмы приговорена корректировщица огня по позициям ВСУ в Лисичанске
17:38
Euronews
Прибегает к массовым ежедневным медиаманипуляциям на тему войны: украинские медийщики призвали остановить пропаганду в русскоязычной версии Euronews
17:34
В пограничной с Украиной Брянской области РФ неизвестные взорвали две опоры ЛЭП рядом с железной дорогой
17:34
Представителей РФ, Беларуси и Мьянмы не пригласили на похороны королевы Елизаветы II, – СМИ
17:33
На фото карта Монобанка
Монобанк удалит из приложения русский язык
17:30
Европейцы должны быть готовы принять еще более сильные санкции против РФ, украинцы должны выиграть эту войну, – премьер Финляндии
17:13
Насаждали оккупационный режим в Луганской области: СБУ собрала доказательства добровольного сотрудничества с РФ трех коллаборантов
17:13
Касим-Жомарт Токаев
Столице Казахстана вернут название Астана вместо Нур-Султан
17:10
Ирина Геращенко
Ирина Геращенко: "Включение депутатов от ОПЗЖ и партии Шария в эфир марафона – это ползучая легализация пророссийских сил"
17:04
В Кремле ответили на призывы к полной мобилизации на войну в Украине
17:03
Президента просят назначить Мариуполь областным центром вместо Донецка – петиция
16:53
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:36
Обновлено
В Херсоне раздались взрывы: ракета попала по позициям российских оккупантов
16:35
Оккупанты "преодолевают продовольственный кризис", выдавая мариупольцам заплесневелый хлеб, - советник мэра
16:30
Канал "Рада" пригласил в эфир телемарафона "Единые новости" нардепа от ОПЗЖ Анатолия Бурмича
16:19
"Суспільне" объявило состав жюри финала национального отбора детского Евровидения-2022
16:17
Ведущая и волонтер Ирина Коваль собирает средства на автомобиль для военных на передовую
16:16
ЕС отказывается от ограничения цены на российский газ, – Guardian
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV