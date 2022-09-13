Об этом сообщает BBC.

За здоровьем Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 6 и 7 сентября 2022 года следили 12 медиков кремлевской центральной клинической больницы (ЦКБ). В прошлые годы врачей, сопровождавших президента, было меньше.

Врачи прилетели из Москвы во Владивосток за 10 дней до президента и сидели на карантине в отеле на острове Российском, где проходил форум.

Медики ежегодно улетают во Владивосток за неделю до прибытия президента на ВЭФ и покидают его уже после возвращения Путина в Москву, следует из опубликованных госконтрактов.

В 2021 году Путина сопровождали на форум только два врача, в 2019 и 2018 гг. – восемь (в 2020 году ВЭФ из-за пандемии отменили).

Только в сентябре 2017 года проживание медиков на ВЭФ обошлось ЦКБ дороже, чем сейчас, – почти миллион рублей. Сколько врачей его тогда сопровождали, в контракте речь не идет. Но за месяц до этого Путин без объявления причин неделю не появлялся на публике.

Напомним, ранее сообщалось , что у Путина патологический страх за свое здоровье. Окружение проверяют на глисты, стафилококк и грипп, его сопровождают десятки врачей, а окружение неделями сидит в самоизоляции.

Отметим, в начале июня журналисты Paris Match исследовали , что российского президента за границей сопровождает сотрудник президентской охраны, который собирает его мочу и экскременты в уборных в чемоданы и забирает с собой в Россию.

22 июня стало известно, что охранник Путина, носивший "ядерный чемодан", тяжело ранен в собственной квартире в Московской области.

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