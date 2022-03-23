Путина ликвидирует не ФСБ, а российские олигархи, - Ягун
Генерал-майор СБУ Виктор Ягун считает, что сменить власть в России могут российские олигархи и бизнесмены
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.
“Если смена Путина и произойдет, то, скорее всего, это произойдет так, что мы это и не почувствуем нормально. Нам просто скажут, что его не стало, заболел и т.д. Поскольку все те люди, которых называют возможными преемниками Путина, такие же как и он. Смена одного человека на другого для Украины ничего не меняет”, - объяснил Ягун
Ягун считает, что остановить войну против Украины смогут российские олигархи, заинтересованные в снятии санкций.
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“Остановить Россию в войне против Украины смогут только российские олигархи. Именно они сейчас больше всего подвергаются санкциям. Нужно, чтобы они взяли на себя ответственность не только за смену власти, а всего политического курса РФ. Ведь они привыкли жить в сочетании с Западом", - добавил Ягун
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