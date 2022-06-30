Путина единственного из участников Каспийского саммита не встретили у трапа самолета

Соответствующее видео было опубликовано журналистами издания "Настоящее время".

В видеоподборке журналисты показали моменты встреч глав государств прикаспийских стран – Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана – прибывших на VI Каспийский саммит.

Всех президентов у трапа встречали с хлебом-солью и цветами. Только Путин прошел от трапа к машине без сопровождения.

В комментариях пользователи соцсети предполагают, что таковым могло быть требование администрации российского президента для его безопасности.

29 июня в столице Туркменистана Ашхабаде состоялся Каспийский саммит с участием президентов Азербайджана – Ильхама Алиева, Ирана – Ибрагима Раиси, Казахстана – Касима-Жомарта Токаева, Российской Федерации – Владимира Путина, Туркменистана – Сердара Бердымухамеда.

Поездка на саммит стала первым зарубежным визитом Путина после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Путин довольно известен своими странными прихотями, связанными с безопасностью. Так, за границей его сопровождает сотрудник президентской охраны, который собирает мочу и экскременты Путина в туалетах в чемодан и забирает с собой в Россию.

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