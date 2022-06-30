Путина единственного из участников Каспийского саммита не встретили у трапа самолета
Глава кремля стал единственным из участников Каспийского саммита, которого не встретили с цветами и хлебом-солью у трапа самолета в Ашхабаде
Соответствующее видео было опубликовано журналистами издания "Настоящее время".
В видеоподборке журналисты показали моменты встреч глав государств прикаспийских стран – Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана – прибывших на VI Каспийский саммит.
Всех президентов у трапа встречали с хлебом-солью и цветами. Только Путин прошел от трапа к машине без сопровождения.
В комментариях пользователи соцсети предполагают, что таковым могло быть требование администрации российского президента для его безопасности.
29 июня в столице Туркменистана Ашхабаде состоялся Каспийский саммит с участием президентов Азербайджана – Ильхама Алиева, Ирана – Ибрагима Раиси, Казахстана – Касима-Жомарта Токаева, Российской Федерации – Владимира Путина, Туркменистана – Сердара Бердымухамеда.
Поездка на саммит стала первым зарубежным визитом Путина после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
- Путин довольно известен своими странными прихотями, связанными с безопасностью. Так, за границей его сопровождает сотрудник президентской охраны, который собирает мочу и экскременты Путина в туалетах в чемодан и забирает с собой в Россию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.39
Покупка 34.39Продажа 35.15
-
EUR
Покупка 35.75Продажа 36.94
- Актуальное
- Важное