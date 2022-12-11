Путин знает, что не сможет выиграть войну против НАТО, – военный эксперт Грант
Полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант считает, что Путин не хочет воевать с НАТО
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Путинские генералы и Путин знают, что не смогут выиграть войну против НАТО или против США, и это вполне понятно. Путин хочет, чтобы общественный резонанс от этого вернулся в домашнюю аудиторию, это для него самое важное. Путина интересует только его собственная позиция и деньги Он беспокоится исключительно о приближенном к нему круге людей, чтобы удержать их у власти. НАТО действительно с ним сейчас воюет. Они видят прибывающую в Украину технику", - подчеркнул Грант.
По словам военного эксперта, многие тысячи миллионов россиян убеждены, что на фронте воюют американцы.
"Россияне не понимают, кто такие добровольцы, это за пределами их понимания. Что кто-то приедет из Америки и будет воевать за Украину. Они думают, что НАТО уже внутри Украины воюет. Это месседж, который транслируется по телевидению в России – Россия воюет с НАТО Путин уже имеет то, что ему нужно, у него было время, чтобы втянуть НАТО в войну, но он этого не сделал, у него было много времени для запуска ракет в страны Балтии или попасть в Польшу, но он этого не сделал. И если этого до сих пор не произошло, то я не думаю, что он решится на это", - отметил Грант.
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