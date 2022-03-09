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"Путин злой и расстроенный": разведка США считает, что РФ прибегнет к эскалации в отношении Украины, несмотря на санкции и гибель гражданских

9 мартa, 2022 среда
14:37
война с Россией

Аналитики в разведке США считают, что президент РФ Владимир Путин может прибегнуть к эскалации агрессии по отношению к Украине, несмотря на военные неудачи и вызванные международными санкциями экономические трудности

Об этом заявила директор национальной разведки США Аврил Хейнс на ежегодных слушаниях Комитета по разведке Палаты представителей по международным угрозам, передает "Голос Америки".

"Наши аналитики считают, что Путина вряд ли остановят такие неудачи и он может пойти на эскалацию, удвоив свои усилия, чтобы добиться обезоружения Украины", - сказала Хейнс.

Хейнс объяснила, что при наличии высокой напряженности всегда существует вероятность "ненамеренной эскалации". При этом глава американской нацразведки отметила, что аналитики в разведсообществе не заметили изменений в ядерной политике РФ, кроме выявленных в ходе прежних международных кризисов.

"Мы также не наблюдали изменений позиции (Кремля – ред.) в ядерной (сфере – ред.)... выходящих за пределы того, что мы видели прежде всего в моменты повышенной напряженности", - сказала Хейнс.

DNI Хаинс: "Наши аналитики думают, что Путин является неправильно для того, чтобы отнести к таким тревогам и продолжать быть разъемом, вероятно понижать позицию, полученную украинским disarmament." pic.twitter.com/V521FWZ7PQ

— CSPAN (@cspan) 8 марта 2022
В то же время, директор ЦРУ Уильям Бернс высказал мнение, что Путин "вероятно, удвоит ставку" в попытке уничтожить украинскую армию.

"Я думаю, что Путин сейчас злой и расстроенный. Он, вероятно, удвоит ставку и будет пытаться раздавить украинскую армию, несмотря на жертвы среди гражданского населения", - сказал Бернс, добавив, что США активно обмениваются разведданными с Украиной.

Кроме того, Бернс заявил, что вместе с аналитиками ЦРУ не видит, как Путин может захватить Киев и заменить правительство Владимира Зеленского промосковским марионеточным руководством.

Глава Разведуправления Минобороны США генерал Скотт Берриер сообщил, что по предварительным оценкам, число погибших россиян во время вторжения в Украину по состоянию на 8 марта составило от 2000 до 4000.

Мнение об эскалации Путина также высказала эксперт Лори Гарретт в своем Twitter.

"Загнанный в политический, военный, дипломатический угол, Путин становится более опасным. Он не имеет выбора, кроме осуществления эскалации, включая использование оружия о котором страшно и думать. Мероприятие должно найти способ, которым Путин может спасти себя, чтобы тем самым спасти Европу" – написала эксперт.
  • Напомним, по состоянию на 9 марта, по данным Генштаба ВСУ Россия потеряла более 12 тыс. военных, 1070 бронемашин, 317 танков, 120 систем артиллерии, 49 самолетов и 81 вертолет.
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