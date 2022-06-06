Путин ждет, пока Европа и США устанут держать курс против России, - эксперт-международник Дубовик
Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, считает, что правительства стран сталкиваются с вопросами насколько длительной будет помощь Украине в борьбе против путинской агрессии. Путин пытается дождаться, когда страны начнут снижать свою интенсивность в поддержке Украины
Об этом говорится в эфире Еспресо.
"В России сила заключается в больших ресурсах, огромной территории, ядерном оружии – эти ресурсы интересны для западных партнеров, им интересна торговля с Россией. В Европе – своя сила, она мягкая и состоит из норм, ценностей, принципов, финансовых способностей. Наша главная сила - народ, который бьется на всех фронтах и работает в тылу", - отметил эксперт по международным отношениям.
Владимир Дубовик отметил, что у каждого из игроков этого треугольника Россия-Европа-Украина есть свои определенные плюсы и минусы.
"Что касается России, то заработающие по полной санкции могут достаточно ограничить ее безумные ресурсы. В Европе тоже ценности ценностями, но правительства стран возвращаются к вопросу, а сколько мы можем поддерживать Украину, если у нас будут появляться сотни тысяч безработных, соответственно, в странах будет критика власти.Эту ситуацию в России знают и Путин пытается как всегда пересидеть, передержать, показать выносливость и считает, что Европа с Америкой не смогут слишком долго держать такой курс против России, и рано или поздно они будут сдавать эти позиции – прокомментировал Дубовик.
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