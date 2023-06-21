Путин заявил о развитии ядерной триады и постановке межконтинентальных ракет "Сармат" на дежурство "в ближайшее время"
В речи перед выпускниками военных академий президент России Владимир Путин сказал, что в скором времени новые российские межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" будут готовы к развертыванию
Об этом сообщают российские СМИ.
В своей речи перед кадетами Путин отметил важность российской "триады" ядерных сил, которые могут быть запущены с земли, моря или воздуха.
"Важнейшей задачей здесь является развитие ядерной триады, являющейся ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности", - сказал он.
По словам Путина, уже около половины частей и соединений ракетных войск стратегического назначения оснащены новейшими комплексами "Ярс". Также производится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард".
"В ближайшее время на боевое дежурство вступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой", - добавил Путин.
Справка : "Сармат" - межконтинентальная баллистическая ракета, которую на Западе прозвали "Сатана II". Она способна нести десять и более ядерных боеголовок. Начальный вес ракеты для поражения дальних целей, по оценкам россиян, составляет 150-200 тонн, дальность полета – 16 тыс. км, полезная нагрузка – 5 тонн.
- 21 апреля 2022 года на космодроме "Плесецк" россияне произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
- В ходе визита президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля Россия осуществила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", но запуск оказался неудачным.
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