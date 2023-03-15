Об этом и не только мировые СМИ писали 15 марта:

The New York Times

Министр обороны Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать вести наблюдения и не прекращать разведывательные полеты даже после того, как американский разведывательный дрон был сбит российским военным самолетом над Черным морем.

Это был первый известный физический контакт между российскими и американскими военными после начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале прошлого года. Больше о том, что известно о случае читайте по ссылке. В то же время Украина заявила, что американский разведывательный беспилотник, сбитый российским военным самолетом днем ​​ранее, летал в международном воздушном пространстве и не представлял военной угрозы, поэтому высокопоставленный украинский чиновник обвинил Москву в стремлении эскалировать годовую войну.

Также издание пишет, что Черное море, где был сбит американский беспилотник после того, как его перехватили российские истребители, является регионом, жизненно важным не только для воюющих сторон в Украине, но и для безопасности и экономических интересов ряда других стран.

Отмечается, что пока Украина готовит свои силы к долгожданному контрнаступлению, направленному на вытеснение вторгшихся российских сил, глава обороны Соединенных Штатов пообещал "полностью и быстро" предоставить оружие, необходимое "в решающий момент курсу борьбы Украины за свободу". Министр обороны Ллойд Остин, выступая перед встречей с представителями обороны из более чем 50 стран, поддерживающих Киев, сказал, что союзники "должны предоставить Украине все возможности для предстоящей борьбы".

Также NYT сообщает, что высокопоставленный индийский чиновник Амитабх Кант, выражая растущее разочарование войной России в Украине, призвал Европу "найти решение" конфликта, заявив, что он сдерживает бедные слои населения мира в особо трудный период после COVID. "Может ли одна война остановить весь мир? Это будет очень трагично для мира, – сказал он, и добавил - Мир должен двигаться дальше".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что блокирование продвижения России в разрушенном городе Бахмут остается "исключительным стратегическим значением", отмечает американское издание, и пообещал, что украинские военные будут удерживать линию там, несмотря на потрясающие потери с обеих сторон. Он подчеркнул, что "это ключевое для стабильности обороны всего фронта".

Президент Владимир Путин сказал, что Россия борется за свое существование в Украине, которую, по его словам, западные государства используют для дестабилизации и "разрыва" России. Он отметил, что Запад стремится "улучшить свое геополитическое положение", втягиваясь в войну в Украине, но для России ставки были гораздо серьезнее.

Предлагается также материал о том, как проходят лечение военные в Киевской психбольнице им. Ивана Павлова. Журналисты говорят, что психиатрическая травма написана на лице каждого бойца. Что происходит в стенах медучреждения и как выздоравливают от психических травм военные, по ссылке .

Интересный блог обозревателя NYT Томаса Фридмана, как Путин и Нетаньяху показывают, почему плохие вещи случаются с плохими лидерами. По его мнению, между лидерами РФ и Израиля много общего: оба считают себя крупными стратегическими шахматистами в мире, где, по их мнению, все знают только игру в шашки. И все же оба совершенно неправильно понимали мир, в котором они действовали. На самом деле, они настолько неправильно это поняли, что выглядит так, будто каждый играет не в шахматы или шашки, а скорее в русскую рулетку абсолютно поодиночке. В русскую рулетку нельзя играть в одиночку, но в одиночку они оба.

The Washington Post

Издание пишет об инциденте 14 марта, когда российские истребители сбросили горючее на американский разведывательный беспилотник над Черным морем и столкнулись с ним. Представители американских военных сообщили, что он был сбит и это стало первым прямым военным столкновением между Россией и Соединенными Штатами с начала войны в Украине.

Сообщается больше о беспилотнике MQ-9 Reaper, сбитом над Черным морем и упавшем в международные воды. В частности, сколько он стоит, какова его основная функция, что делал дрон, как его сбили и каковы последствия.

Предлагается статья о "железнодорожном фанате", который сфотографировал путинский бронепоезд, и сейчас живет в эмиграции. Для Михаила Короткова, который на протяжении всей жизни был "трейнспотером", один необычный состав на российских железных дорогах стал одержимой идеей – как преследование редкого, стыдливого зверя. 31-летний Коротков потратил годы на отслеживание и фотографирование специального бронированного поезда президента Владимира Путина. Он был первым энтузиастом, опубликовавшим в Интернете в 2018 году изображение поезда — изящную ленту с красно-серыми деталями, которую часто тянет несколько коробчатых локомотивов. "Простые смертные не ездят на таком поезде", – написал Коротков.

Politico

Американские сенаторы призывают администрацию Байдена разработать стратегию для Черноморского региона после того, как российские истребители нанесли там удары, а затем столкнулись с беспилотником наблюдения США, заставив американских пилотов сбросить беспилотник в море. Сенаторы отмечают, что нельзя позволить Путину определять правила Черного моря.

А Республиканская партия и демократы ударили по губернатору Флориды ДеСантису из-за Украины. Отмечается , что его решение повлиять на Украину вызвало цунами ответов как со стороны республиканцев, так и демократов, многие критиковали решение предполагаемого кандидата в президенты назвать вторжение России "территориальным спором", а не среди "жизненно важных национальных интересов" США.

Издание пишет, что ЕС приближается к соглашению о пополнении уменьшающихся украинских запасов боеприпасов. В частности, Politico получило документы, согласно которым Евросоюз завершает соглашение на 2 миллиарда евро относительно совместного пополнения украинских сокращающихся запасов боеприпасов, одновременно пополняя запасы европейских стран. План же состоит из двух основных элементов.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сформулировал свой прогноз относительно кампании Дональда Трампа на 2024 год одним словом. Он считает, что кандидат в президенты США мог бы саботировать войну. По его словам, независимо от того, победит ли он, номинация Трампа подорвет поддержку Украины республиканцами.

Также издание публикует мнение о том, что президент США Джо Байден должен прислушаться к украинскому президенту Владимиру Зеленскому в отношении Китая. США должны дать Китаю шанс приостановить войну России против Украины. После появления мирного плана КНР советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что "эта война может закончиться завтра, если Россия... отведет свои силы". В то время как его предшественник Джон Болтон зашел гораздо дальше и сказал, что Китай представляет большую угрозу для Украины, чем для Тайваня, поэтому Китай в этом "обеими ногами на стороне России".

The Guardian

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил Россию в "непрофессионализме" в инциденте, который привел к сбитию американского беспилотника Reaper стоимостью 32 миллиона долларов в Черном море после того, как его преследовали два российских истребителя. Отмечается, что комментарии, сделанные во время визита министра в Японию, отражают мнение Запада о том, что чрезвычайный инцидент в воздухе был одноразовым и не заслуживал ничего сильнее дипломатических жалоб. Он также призвал РФ уважать международное воздушное пространство.

Кремль заявил, что отношения с США находятся в "жалком состоянии" и на самом низком уровне после того, как Вашингтон обвинил Россию в сбитии одного из ее разведывательных беспилотников над Черным морем. В то же время в США говорят, что упавший в Черное море американский беспилотник MQ-9 не подняли и могут никогда не поднять.

Министр обороны Австралии Ричард Марлз прокомментировал инцидент с беспилотником, сказав: "Я думаю, что это опять-таки пример того, что Россия не играет по правилам, что собственно и поставлено на карту во всем конфликте в Украине".

Британское издание отмечает, что согласно сообщению, Министерство обороны России начнет новую призывную кампанию 1 апреля с целью призыва в российскую армию 400 тысяч профессиональных военных.

CNN

Издание пишет, что российские хакеры атаковали европейские военные и транспортные организации во время недавно раскрытой шпионской кампании. Связанные с российскими военными хакеры нацелились – и в некоторых случаях успешно проникли – в сети европейских военных, энергетических и транспортных организаций во время кампании, которая оставалась незамеченной в течение месяцев, пока бурлила война в Украине, сообщила Microsoft своим клиентам в отчете, полученном CNN. .

Относительно инцидента со сбитым американским дроном над Черным морем сообщается, что Соединенные Штаты дистанционно стерли конфиденциальное программное обеспечение на беспилотнике MQ-9 Reaper перед тем, как он упал в Черное море, чтобы помешать России собирать секретную информацию.

Президент России Владимир Путин объявил о масштабных усилиях по наращиванию мощностей, чтобы производить больше оружия для своей войны в Украине. Путин сказал, что увеличение производства оружия "срочно необходимо", и во время выступления на коллегии Генпрокуратуры России заверил, что особое внимание будет уделено законности и распределению финансирования этой инициативы.

В Минобороны Великобритании сообщили, что британские и немецкие истребители совместно перехватили российский самолет вблизи воздушного пространства Эстонии. Российский самолет летел между Санкт-Петербургом и Калининградом.

Также отмечается, что Китай, Иран и Россия начнут совместные военные учения в Османском заливе. Учения армий и флотов трех стран будут продолжаться до воскресенья и будут базироваться на совместных морских учениях, проведенных в 2019 и 2022 годах.

Предлагается анализ, в котором журналисты утверждают, что, возможно, Россия увязла в своем жестоком наступлении на Украину, но президент Владимир Путин побеждает в другом месте – на первоначальных президентских выборах от Республиканской партии. Два ее кандидата с самым большим избирательным рейтингом – бывший президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон ДеСантис – четко дают понять, что если они попадут в Белый дом, спасательный круг Украины по американскому оружию и боеприпасам окажется под угрозой, а война может закончиться на условиях Путина. Их позиция подчеркивает рост антипатии среди низовых консерваторов к войне и тому, как президент Джо Байден привлек Запад, чтобы финансировать сопротивление Киева неспровоцированному вторжению Путина.

BBC

Украина пригласила с визитом губернатора Флориды Рона ДеСантиса после того, как республиканец назвал российское вторжение "территориальным спором". Представитель МИД Олег Николенко отметил: "Мы уверены, что как бывший военный офицер, направленный в зону боевых действий, губернатор Рон ДеСантис знает разницу между "спором" и войной".

Россия заявила в среду, что попытается извлечь остатки упавшего в Черное море американского беспилотника. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сказал: "Я не знаю, сможем мы его восстановить или нет, но это нужно сделать. И мы, безусловно, будем над этим работать". В то же время министр иностранных дел Украины заявил BBC, что такие инциденты, как сбивание американского беспилотника над Черным морем, неизбежны, пока Россия не уйдет из Крыма.

Gazeta Wyborcza

Польское медиа пишет о "знаках для Украины" – какие самолеты хочет предоставить Польша. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша передаст Украине самолет МиГ-29 в течение четырех-шести недель. Издание отмечает, что это машины из Мальборка. Словакия и, возможно, Болгария должны пожертвовать свои самолеты.

Также анализируется то, для чего использовался американский беспилотник, сбитый накануне российскими истребителями Черного моря. Основным предназначением MQ-9 Reaper является наблюдение, но ВВС США подчеркивают его "уникальную способность наносить точные, молниеносные удары по важным целям".

Вроцлав и Киев, столица Украины, формально являются городами-побратимами. Соглашение, подписанное в среду, предусматривает экономическое, научное, культурное и туристическое сотрудничество, но теперь оно будет сосредоточено на помощи пострадавшей от войны Украине. В целом Вроцлав является побратимом еще с 15 городами. Среди них Львов, присоединившийся к этой группе в 2001 году.