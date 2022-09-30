Путин подписал соглашения о "вхождении в состав РФ" террористических "ДНР" и "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей
Глава России подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей
"Документы" Путин подписал с главарями террористических группировок "ДНР" Денисом Пушилиным, террористической "ЛНР" Леонидом Пасечником, а также с "главами" российских оккупационных администраций Запорожской и Херсонской областей, коллаборантами Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.
Перед этим Владимир Путин выступил с обращением в Кремлевском дворце, во время которого заявил о предстоящей аннексии украинских территорий.
"Люди на референдумах сделали однозначный выбор, будут подписаны договоры о принятии четырех новых территорий в состав РФ", – заявил Путин.
Во время своего выступления глава Кремля в очередной раз озвучил пропагандистские тезисы о "народе Донбасса" и его "любви к России", а также обвинил Запад в колониализме, русофобии, которую он назвал расизмом, пренебрежении семейными ценностями. По версии Путина, Запад "проводит политику тотальной десуверенизации в мире".
- 20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях приняли решение провести "референдумы" о присоединении этих территорий к РФ. "Референдумы" проходили с 23 по 27 сентября. В домах херсонцев просили "правильно" проголосовать под дулами автоматов. Голосовали также россияне, приехавшие в Херсон. Также сборщики голосов "референдума" просили проголосовать за умерших и за выехавших.
- Российские захватчики объявили, что подсчитали 100% голосов псевдореферендума, который прошел на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
- Вечером 30 сентября Владимир Путин открыл путь к аннексии территорий Херсонской и Запорожской областей, подписал указы о признании Херсонщины и Запорожья "независимыми территориями".
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