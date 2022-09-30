"Документы" Путин подписал с главарями террористических группировок "ДНР" Денисом Пушилиным, террористической "ЛНР" Леонидом Пасечником, а также с "главами" российских оккупационных администраций Запорожской и Херсонской областей, коллаборантами Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.

Перед этим Владимир Путин выступил с обращением в Кремлевском дворце, во время которого заявил о предстоящей аннексии украинских территорий.

"Люди на референдумах сделали однозначный выбор, будут подписаны договоры о принятии четырех новых территорий в состав РФ", – заявил Путин.

Во время своего выступления глава Кремля в очередной раз озвучил пропагандистские тезисы о "народе Донбасса" и его "любви к России", а также обвинил Запад в колониализме, русофобии, которую он назвал расизмом, пренебрежении семейными ценностями. По версии Путина, Запад "проводит политику тотальной десуверенизации в мире".

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