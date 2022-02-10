Путин заявил о планах "добиться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий безопасности"

Об этом сообщает сайт Кремля.



По словам Владимира Путина, ситуация в мире становится все более турбулентной и напряженной.



"Это, безусловно, требует дополнительных упорных усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию угрозам и вызовам, что прежде всего - добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны", - добавил президент России.

Напомним, ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе МИД Сергею Лаврову о готовности дальше обсуждать "гарантии безопасности" и призвал РФ к немедленной деэскалации на границах Украины.

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