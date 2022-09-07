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Путин заявил о намерении ограничить вывоз зерна из портов Украины

7 сентября, 2022 среда
10:10
Мир

Российский диктатор Владимир Путин намерен ограничить вывоз зерна из украинских портов, чтобы оно не попадало в Европу

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Владимира Путина, он намерен обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос о возможности ограничения вывоза зерна и продовольствия из Украины в Европу, поскольку оно не попадает в бедные страны. Российский диктатор добавил, что за время работы "зерновых коридоров" по программе продовольствия ООН были якобы загружены только два корабля из 87.

"На них было вывезено 60 тыс. тонн продовольствия из 2 млн тонн. Как многие европейские страны в последние десятилетия и века действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня. И продолжают обманывать. Возможно, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и продовольствия по этому маршруту? Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции Эрдоганом", - сказал Путин.

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Экономика
ЕС
Владимир Путин
Турция
Африка
зерно
война с Россией
Реджеп Эрдоган
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