Путин заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину после 2024 года и назвал условия
Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова поставлять газ в Европу через Украину после 2024 года, когда закончится срок действующего транзитного контракта
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает Еспресо.TV.
"Хочу также отметить, что мы готовы продлить поставки газа через Украину, даже после 2024 года, когда истекает срок действующего контракта на транзит через эту страну. Естественно, если на это будет спрос со стороны европейских ипмортеров и это будет рентабельно. А сама ГТС Украины будет находиться в исправном техническом состоянии", - заявил президент РФ.
- В январе 2022 года транзит природного газа по газотранспортной системе Украины составил 1,664 млрд куб. м, что на 57% ниже показателей января 2021 года
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