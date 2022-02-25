Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной, РФ может отправить делегацию в Минск
Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию
Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Центральное телевидение Китая (ЦТК).
Да, Путин в разговоре с главой КНР Си Цзиньпином якобы заявил о готовности РФ вести переговоры с Украиной на высоком уровне.
Глава КНР заявил, что Китай поддерживает "урегулирование проблемы" между Россией и Украиной путем переговоров.
В свою очередь, как передает российский Интерфакс, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил: "Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Сначала президент РФ Владимир Путин говорил о том, что цель операции (...) , в частности, путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса".
Он отметил, что в ответ на предложение Зеленского "Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией".
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров по войне в Украине.
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