Путин заявил о готовности активизировать обмен пленными, – канцлер Австрии
Российский диктатор Владимир Путин согласился активизировать процесс обмена военнопленными с Украиной
Об этом австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил по итогам переговоров с Путиным, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier.
Канцлер назвал разговор "очень напряженным и крайне серьезным".
Нехаммер якобы получил от Путина "положительные сигналы" по возобновлению экспорта украинских товаров через порты. Он пообещал проинформировать генсека ООН о позиции России для развертывания миссии по обеспечению продовольственной безопасности планеты.
"Путин заверил, что усилия по обмену пленными будут снова активизированы. Он уверен, что такой обмен вскоре будет возможным", – рассказал Негаммер.
Кроме того, Путин якобы гарантировал доступ Красного Креста к военнопленным украинцам. В то же время он настоял на зеркальном мероприятии.
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