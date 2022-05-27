Путин заявил о готовности активизировать обмен пленными, – канцлер Австрии

Об этом австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил по итогам переговоров с Путиным, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier.

Канцлер назвал разговор "очень напряженным и крайне серьезным".

Нехаммер якобы получил от Путина "положительные сигналы" по возобновлению экспорта украинских товаров через порты. Он пообещал проинформировать генсека ООН о позиции России для развертывания миссии по обеспечению продовольственной безопасности планеты.

"Путин заверил, что усилия по обмену пленными будут снова активизированы. Он уверен, что такой обмен вскоре будет возможным", – рассказал Негаммер.

Кроме того, Путин якобы гарантировал доступ Красного Креста к военнопленным украинцам. В то же время он настоял на зеркальном мероприятии.