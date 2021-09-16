Путин заявил о "десятках инфицированных коронавирусом" в его окружении
Президент РФ Владимир Путин заявил, что несколько десятков людей из его ближайшего окружения заболели COVID-19
Об этом он сказал во время выступления на саммите ОДКБ, передает РИА Новости.
"Вы знаете, что вынужден был отменить свой визит в Душанбе. Это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два - несколько десятков человек", - отметил президент РФ.
По словам Путина, теперь он "вынужден соблюдать режим самоизоляции".
- Ранее Путин заявил идет на самоизоляцию и не поедет на саммиты ШОС и ОДКБ в Душанбе.
- Впоследствии он сообщил, что решил пойти на самоизоляцию из-за того, что накануне целый день общался с сотрудником администрации, который заболел коронавирусом.
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