Путин заявил о "десятках инфицированных коронавирусом" в его окружении

Об этом он сказал во время выступления на саммите ОДКБ, передает РИА Новости.

"Вы знаете, что вынужден был отменить свой визит в Душанбе. Это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два - несколько десятков человек", - отметил президент РФ.

По словам Путина, теперь он "вынужден соблюдать режим самоизоляции".

Ранее Путин заявил идет на самоизоляцию и не поедет на саммиты ШОС и ОДКБ в Душанбе.

Впоследствии он сообщил, что решил пойти на самоизоляцию из-за того, что накануне целый день общался с сотрудником администрации, который заболел коронавирусом.