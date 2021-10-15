Путин заявил о 2 тыс. террористов ИГИЛ в Афганистане

Об этом передает Радио Свобода .



"По данным разведки, количество членов (ИГИЛ - ред.) Только на севере Афганистана составляет около 2000 человек", - сказал Путин во время видеообращение к саммиту бывших советских государств - Содружества независимых государств (СНГ).

По его словам, боевики планировали передвигаться между странами в Центральной Азии, переодетые в беженцев.