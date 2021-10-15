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Путин заявил о 2 тыс. террористов ИГИЛ в Афганистане

15 октября, 2021 пятница
19:17
Мир

Президент России Владимир Путин заявил, что группировка "Исламское государство" имеет тысячи террористов в Афганистане

Об этом передает Радио Свобода .

"По данным разведки, количество членов (ИГИЛ - ред.) Только на севере Афганистана составляет около 2000 человек", - сказал Путин во время видеообращение к саммиту бывших советских государств - Содружества независимых государств (СНГ).

По его словам, боевики планировали передвигаться между странами в Центральной Азии, переодетые в беженцев.

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Афганистан
ИГ
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