Путин заявил о 2 тыс. террористов ИГИЛ в Афганистане
Президент России Владимир Путин заявил, что группировка "Исламское государство" имеет тысячи террористов в Афганистане
Об этом передает Радио Свобода .
"По данным разведки, количество членов (ИГИЛ - ред.) Только на севере Афганистана составляет около 2000 человек", - сказал Путин во время видеообращение к саммиту бывших советских государств - Содружества независимых государств (СНГ).
По его словам, боевики планировали передвигаться между странами в Центральной Азии, переодетые в беженцев.
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