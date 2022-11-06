Путин в разговоре с Макроном обсудил удар США по Хиросиме и Нагасаки, - Daily Mail

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило британское издание Daily Mail .

Стало известно, что Путин заявил, что бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки, повлекшие за собой капитуляцию Японии в конце Второй мировой войны, продемонстрировали, что "не нужно атаковать крупные города для того, чтобы победить".

По информации собеседников Daily Mail, Макрон встревожен этим заявлением, поскольку это "прозвучало как намек на то, что Путин может взорвать тактическое ядерное оружие на Востоке Украины, оставив Киев невредимым".

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Источник во французском правительстве сообщил газете: "Два президента, несомненно, обсуждали риск использования ядерного оружия. Путин хочет донести сообщение о том, что на столе есть все опции в соответствии с российской доктриной ядерного оружия".

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18 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает вероятность применения Россией ядерного оружия против Украины низкой, но проводит внимательный мониторинг состояния и готовности российских ядерных сил.

24 октября начальник Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов заявил , что угроза применения Россией ядерного оружия реальна, но не больше, чем была восемь месяцев или два года назад.

29 октября Spiegel сообщил, что в РФ обсуждались сценарии ядерного удара по Германии за несколько недель до нападения РФ на Украину.

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал информацию New York Times об обсуждении ядерного удара по Украине "накачиванием темы".

Министр обороны России Сергей Шойгу обвинил Украину в готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО.

Позже, 4 ноября, лидер Китая заявил Шольцу, что выступает против применения ядерного оружия в Европе.

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