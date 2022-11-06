Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Путин в разговоре с Макроном обсудил удар США по Хиросиме и Нагасаки, - Daily Mail

Путин в разговоре с Макроном обсудил удар США по Хиросиме и Нагасаки, - Daily Mail

6 ноября, 2022 воскресенье
14:02
война с Россией Макрон Путин

Руководитель России Владимир Путин насторожил западных лидеров, упомянув о ядерных атаках Соединенных Штатов Америки в 1945 года на Хиросиму и Нагасаки в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило британское издание Daily Mail .

Стало известно, что Путин заявил, что бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки, повлекшие за собой капитуляцию Японии в конце Второй мировой войны, продемонстрировали, что "не нужно атаковать крупные города для того, чтобы победить".

По информации собеседников Daily Mail, Макрон встревожен этим заявлением, поскольку это "прозвучало как намек на то, что Путин может взорвать тактическое ядерное оружие на Востоке Украины, оставив Киев невредимым".

Читайте также: Запад стал регулярно повышать ставки в переговорах с РФ, у Путина остается все меньше вариантов, - Юнус

Источник во французском правительстве сообщил газете: "Два президента, несомненно, обсуждали риск использования ядерного оружия. Путин хочет донести сообщение о том, что на столе есть все опции в соответствии с российской доктриной ядерного оружия".

Читайте также: Ядерной войны не будет, - дипломат Омелян

  • 18 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает вероятность применения Россией ядерного оружия против Украины низкой, но проводит внимательный мониторинг состояния и готовности российских ядерных сил.
  • 24 октября начальник Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов заявил , что угроза применения Россией ядерного оружия реальна, но не больше, чем была восемь месяцев или два года назад.
  • 29 октября Spiegel сообщил, что в РФ обсуждались сценарии ядерного удара по Германии за несколько недель до нападения РФ на Украину.
  • Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал информацию New York Times об обсуждении ядерного удара по Украине "накачиванием темы".
  • Министр обороны России Сергей Шойгу обвинил Украину в готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО.
  • Позже, 4 ноября, лидер Китая заявил Шольцу, что выступает против применения ядерного оружия в Европе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
Украина
Россия
ЕС
Франция
Япония
ядерное оружие
Эммануэль Макрон
ядерная война
Великобритания
Читайте также:
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
5 ноября, 2022 суббота
В России уже началась борьба не за победу в войне, а за удержание власти, - Пионтковский
Андрій Піонтковський
5 ноября, 2022 суббота
Похоже, что Россия нашла себе более надежного и мощного союзника, чем США для Украины, - Пионтковский
Радбез РФ
4 ноября, 2022 пятница
Поле сражения между США и РФ. В Британии назвали, кто из окружения Путина больше всего стремился к войне в Украине
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.72
    Покупка 39.72
    Продажа 40.48
  • EUR
    Покупка 38.51
    Продажа 39.52
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
6 ноября
15:00
"Днепр-1" победил "Минай" и сохранил отрыв от "Шахтера" в УПЛ
14:51
Обновлено
Памятник Екатерине II в Одессе закрыли деревянным забором
14:45
Эксклюзив
В Украине нужен обновленный закон о дерусификации, - общественный активист Поздняков
14:31
Эксклюзив
Есть смысл иметь в домах генераторы на несколько квартир, – исполнительный директор Ассоциации энергоэффективности городов
14:28
Не больше трех упаковок: в Запорожье в супермаркете установили ограничение на продажу яиц, – СМИ
14:16
Пригожин сообщил о создании "центров подготовки ополченцев" в приграничных с Украиной областях РФ
13:56
В МИД Румынии отреагировали на заявление Путина о посягательстве Бухареста на территорию Украины
13:50
Россияне за неделю выпустили всего 906 человек с оккупированных территорий
13:45
В Белгороде горит резервуар на нефтебазе
13:32
В КГГА прокомментировали публикацию NYT о возможности эвакуации всех жителей Киева
12:57
Из-за российской агрессии в Украине пострадало 3 млн га леса и оказались под угрозой большие заповедники
12:32
Дуда считает, что Польша выполнила все требования, касающиеся независимости судей и верховенства права
12:17
Россияне ночью обстреляли Николаевщину, есть попадания
12:14
Инфографика
Курс валют на 6 ноября: сколько стоят доллар и евро на черном рынке
11:59
В Танзании пассажирский самолет, в котором летели 43 человека, упал в озеро Виктория
11:39
Илон Маск запустил в twitter платную подписку за верификацию аккаунтов
11:24
В Херсонской области оккупанты уничтожают вышки украинских мобильных операторов
10:43
Инфографика
РФ за сутки потеряла в Украине 490 оккупантов погибшими и 7 танков, - Генштаб ВСУ
10:41
Свет
Укрэнерго анонсировало почасовые отключения в Киеве и 7 областях 6 ноября
10:31
F-16
США перебросили самолеты поближе к Ирану на фоне угрозы нападения на Саудовскую Аравию, - WP
10:27
Эксклюзив
РФ держит войска в Херсоне, чтобы задержать продвижение ВСУ, – военный эксперт Притула
10:11
За сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 19 авиационных ударов, – Генштаб
09:43
Британская разведка назвала истинную цель перестановок в руководстве российской армии
09:37
ВСУ уничтожили вражеский штаб в Запорожской области
09:27
Белый дом
Белый дом просит Зеленского послать сигнал об открытости к переговорам с Путиным, - WP
09:14
Оккупанты убили на Донетчине одного гражданского, ранили еще троих
08:46
OPINION
Когда-то давно я жил в студенческом общежитии
08:46
ЧВК Вагнера вербует наемников для войны с Украиной преимущественно среди заключенных, - ISW
08:42
Эксклюзив
Центр противостояния в Луганской области - Сватово, - глава Северодонецкой РВА Власенко
08:34
Обновлено
Россияне до утра обстреливали Никопольщину: ранили 9-летнюю девочку, повредили газопроводы и линии электропередачи
08:13
Обновлено
"Шахтер" разгромил "Ингулец", результаты и расписание других матчей 11-го тура
08:09
Обновлено
Враг атаковал Запорожье: есть разрушения, один человек погиб
08:05
Эксклюзив
Война в Украине перерастет в гражданскую войну внутри России, - Пионтковский
07:34
Иран, вероятно, будет просить у России помощь в своей ядерной программе за поставки дронов, – ISW
06:55
Более 140 огневых задач: ВСУ на юге уничтожали живую силу и технику оккупантов
2022, суббота
5 ноября
23:32
Эксклюзив
Виталий Портников
Путин стремится организовать в мире голод и миграционный кризис в РФ: Портников о выходе России из "зернового соглашения"
23:02
Пытались согреться: в Балаклее семья погибла от отравления угарным газом
23:00
Сопротивление режиму Путина может быть только насильственным, - Фейгин
22:44
Эксклюзив
Павел Климкин
Новый пакет военной помощи Украине – сигнал США, что компромиссов с РФ не будет, - Климкин
22:26
Эксклюзив
на фото: Тарас Березовец
Поддержка Украины со стороны Салливана означает эволюцию на уровне советников Байдена, - Березовец
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV