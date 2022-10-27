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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией Путин назвал причиной полномасштабного вторжения отказ Киева от Минских соглашений и заявил, что Западу придется договариваться "о совместном будущем"
Обновлено

Путин назвал причиной полномасштабного вторжения отказ Киева от Минских соглашений и заявил, что Западу придется договариваться "о совместном будущем"

27 октября, 2022 четверг
20:43
война с Россией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что причиной полномасштабного вторжения был отказ Киева от Минских соглашений и что рано или поздно Западу придется начать разговор об общем будущем

Об этом он заявил во время выступления на Валдайском форуме.

Диктатор сказал, что это "неизбежная логика событий", которую придумала не Россия. Он также обвинил Украину в убийстве "экс-главы" непризнанной "ДНР", что привело к обострению конфликта.

"Представители киевского режима публично отказались от выполнения Минских договоренностей. Они публично заявили, что ни один пункт их не устраивает, напрямую заявили, что не будут этого делать, бывший президент подписывал соглашения, понимая, что не будет их выполнять", - заявил Путин.

Он подчеркнул, что признание "независимости" Донбасса – единственное решение, которое могла принять РФ и что принятие в состав России – исключительно "воля" людей.

"Для нас это означало, что мы должны что-то делать. Мы должны что-то делать с Донбассом - люди 8 лет под обстрелами живут, и обстрелы продолжаются до сих пор. Мы должны что-то решить: признать их независимость. Но признать их независимость и просто бросить нельзя - они сами не выживут", – сказал президент РФ.

Он также прокомментировал отношения РФ с Западом и отметил, что сейчас у мира есть "два пути" - либо накапливать проблемы, либо идти на "равноправный разговор об общем будущем" и вместе искать решения для урегулирования конфликтов.

"Перед человечеством два пути - либо дальше накапливать проблемы, которые рано или поздно нас раздавят, либо вместе искать решения - не идеальные, но рабочие. Которые сделают наш мир более стабильным и безопасным. Рано или поздно Западу придется начать равноправный разговор об общем будущем . И чем раньше, тем лучше", - сказал Путин.

Российский диктатор обвинил Запад в разжигании войны в Украине, провокациях на Тайване, дестабилизации мирового продовольственного и энергетического рынка и уничтожении европейских газопроводов. Он заявил, что Россия еще в прошлом году предлагала выстроить доверие и построить системы коллективной безопасности, однако мир отверг эти предложения.

"Власть над миром – это то, что Запад поставил на кон в своей опасной, кровавой и грязной игре. Эта игра отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств. Это то, что не признается , но то, что мы видим на практике", – заявил диктатор.

  • 21 октября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил , что "Путин стал более открытым к переговорам".

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Владимир Путин
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