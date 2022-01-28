Путин заявил, что Запад проигнорировал ключевой вопрос России о "гарантиях безопасности"

Об этом президент РФ сказал в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.



"Обратили внимание на тот факт, что в ответах США и НАТО не учтены главные опасения России", - заявили у президента РФ.



Среди "беспокойств России" Путин назвал недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возвращение военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.



"Проигнорирован и ключевой вопрос: как США и их союзники намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия - НАТО принципу неделимости безопасности, предусматривающему, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран", - говорится в сообщении Кремля.



В ходе беседы с Макроном Путин продолжал настаивать на прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском и на правовом оформлении "особого статуса Донбасса".



В Кремле предложили продолжать сотрудничество с Францией в формате "нормандской четверки" с учетом итогов прошедшей в Париже встречи политических советников 26 января



Напомним, 28 января президент Франции обсудил с Путиным эскалацию в Украине. Также планируется разговор Макрона с Владимиром Зеленским.

Напомним, 1 декабря президент РФ Владимир Путин выступил с требованием юридических гарантий, что НАТО не будет расширяться на восток.

Во время переговоров в Европе 10 и 12 января 2022 г. США отказались предоставлять России "гарантии безопасности" о нерасширении НАТО на восток. 19 января заместитель главы МИД России Сергей Рябков предложил США альтернативу требованиям о "гарантиях безопасности": достаточно пообещать Москве, что Вашингтон не будет голосовать за членство Украины в НАТО.

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предоставил ответ России на "гарантии безопасности" и обнародовать его не планирует.

В МИД Украины сообщили, что в письменном ответе США о "гарантиях безопасности" России учтены украинские позиции и предложения.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в ответах США нет "положительной" реакции на вопрос о недопустимости расширения НАТО на восток, а также пообещал, что содержание документа вскоре будет обнародовано.