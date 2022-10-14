Об этом он сказал во время пресс-конференции в Астане, пишут росСМИ.

"Я дополнительно дам поручение Совбезу РФ, чтобы они провели инспекцию того, как проводится подготовка мобилизованных граждан", – сказал он.

По его словам, все мобилизованные должны пройти обязательную подготовку. Из 300 тыс. мобилизовано уже 222 тыс. мужчин. Из них 33 тыс. мобилизованных уже находятся в подразделениях, а 16 тыс. выполняют боевые задания.

По словам российского диктатора, на войне в Украине не хватает одних контрактников ВС РФ. Именно поэтому, требовалось проведение мобилизации в России.

"Держать линию обороны в тысячу сто километров исключительно войсками сформированными из контрактников почти невозможно", - сказал Путин.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков отдельно заявил, что "слова Путина о сроках мобилизации означают, что через 2 недели она завершится".

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных.

22 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия избрала путь конфронтации, объявив частичную мобилизацию и поддержав организацию незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины.

22 сентября министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Владимир Путин ставит себя в затруднительное политическое положение, объявление мобилизации может привести к свержению с поста президента.