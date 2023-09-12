Путин заявил, что в РФ 270 тыс. человек добровольно подписали военные контракты за последние 6-7 месяцев

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС, ссылаясь на слова президента России на Восточном экономическом форуме.

По словам Путина, каждый день приходят подписывать контракты с ВС РФ якобы 1-1,5 тыс. человек.

"Российские мужчины подписывают контракты ВС РФ сознательно и добровольно, понимая, что окажутся в зоне боевых действий. Российские военные знают, что им есть кого защищать, "они защищают наших людей", - заявил он.