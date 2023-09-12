Путин заявил, что в РФ 270 тыс. человек добровольно подписали военные контракты за последние 6-7 месяцев
Президент России Владимир Путин заявил, что за последние 6-7 месяцев 270 тысяч человек якобы добровольно подписали военные контракты с российской армией
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС, ссылаясь на слова президента России на Восточном экономическом форуме.
По словам Путина, каждый день приходят подписывать контракты с ВС РФ якобы 1-1,5 тыс. человек.
"Российские мужчины подписывают контракты ВС РФ сознательно и добровольно, понимая, что окажутся в зоне боевых действий. Российские военные знают, что им есть кого защищать, "они защищают наших людей", - заявил он.
- В то же время кафиры планируют активизировать процесс мобилизации в Крыму. Для этого банки передают информацию о своих клиентах российским военкоматам.
- Кроме того, для того чтобы не осуществлять внутреннюю мобилизацию перед президентскими выборами 2024 года, Россия вербует иностранцев на войну против Украины.
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