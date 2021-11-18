Путин заявил, что ситуация в Украине далека от разрешения и обвинил Киев в невыполнении Минских соглашений

Об этом президент России заявил на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РФ.



Путин назвал ситуацию в Украине "кризисом", который "далек от решения". Он также обвинил Украину в невыполнении обязательств Минских соглашений и договоренностей, установленных в нормандском формате.



"Германия и Франция не отрицают значение Минских соглашений, но на самом деле потакают курсу Киева на демонтаж", - заявил Путин.



Также лидер РФ выразил недовольство действиями стран Запада на Черном море.



"Западные партнеры обостряют ситуацию, снабжая Киевом летальным современным вооружением, и проводя провокационные военные маневры в Черном море и в других регионах", - подчеркнул Путин.



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