Путин заявил, что ситуация в Украине далека от разрешения и обвинил Киев в невыполнении Минских соглашений
Президент РФ Владимир Путин заявил, что кризис в Украине "далек от разрешения", а переговоры в нормандском формате "зашли в тупик"
Об этом президент России заявил на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РФ.
Путин назвал ситуацию в Украине "кризисом", который "далек от решения". Он также обвинил Украину в невыполнении обязательств Минских соглашений и договоренностей, установленных в нормандском формате.
"Германия и Франция не отрицают значение Минских соглашений, но на самом деле потакают курсу Киева на демонтаж", - заявил Путин.
Также лидер РФ выразил недовольство действиями стран Запада на Черном море.
"Западные партнеры обостряют ситуацию, снабжая Киевом летальным современным вооружением, и проводя провокационные военные маневры в Черном море и в других регионах", - подчеркнул Путин.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.37
Покупка 26.37Продажа 26.63
-
EUR
Покупка 29.82Продажа 30.25
- Актуальное
- Важное