Путин заявил, что самолет с Пригожиным разбился из-за взрывов гранат на борту

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "Интерфакс" .

По словам Путина, в телах погибших в авиакатастрофе самолета с Пригожиным якобы обнаружены фрагменты ручных гранат, а "внешнего влияния на самолет не было".

"Я знаю, наверное, висит в воздухе вопрос, что случилось с руководством компании . Мы знаем об авиакатастрофе. Вот мне руководитель следственного комитета об этом докладывал буквально на днях: в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего влияния на самолет не было, это уже установленный факт, результат экспертизы", - сказал Путин на заседании клуба "Валдай".

Он добавил, что следствие не завершено и намекнул, что погибшие могли находиться в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

"К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови экспертиза не проводилась. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Санкт-Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличных денег, но и пять кг кокаина. На мой взгляд, нужно было провести такую экспертизу. Но она не была проведена", - отметил Путин.