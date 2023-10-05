Путин заявил, что самолет с Пригожиным разбился из-за взрывов гранат на борту
Российский диктатор Владимир Путин рассказал, что в телах погибших в авиакатастрофе с главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным якобы обнаружены фрагменты ручных гранат
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "Интерфакс" .
По словам Путина, в телах погибших в авиакатастрофе самолета с Пригожиным якобы обнаружены фрагменты ручных гранат, а "внешнего влияния на самолет не было".
"Я знаю, наверное, висит в воздухе вопрос, что случилось с руководством компании . Мы знаем об авиакатастрофе. Вот мне руководитель следственного комитета об этом докладывал буквально на днях: в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего влияния на самолет не было, это уже установленный факт, результат экспертизы", - сказал Путин на заседании клуба "Валдай".
Он добавил, что следствие не завершено и намекнул, что погибшие могли находиться в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
"К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови экспертиза не проводилась. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Санкт-Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличных денег, но и пять кг кокаина. На мой взгляд, нужно было провести такую экспертизу. Но она не была проведена", - отметил Путин.
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