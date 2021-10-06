Путин заявил, что Россия в этом году перевыполнит контрактные объемы транзита газа через Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По его словам, Россия придерживается обязательств по прокачке 40 млрд кубометров в год.

"Россия в 2021 году превысит контрактные обязательства по прокачке газа через ГТС Украины", - добавил Путин.

Президент России заявил, что "Газпрому" якобы не выгодно увеличивать объемы транзита через Украину.

"Увеличивать объем (транзитк газа через Украину - ред.) для "Газпрома" экономически невыгодно. Это дороже", - заявил Путин.

По его словам, доставка газа в Европу по новым маршрутам экономически дешевле примерно на $ 3 млрд.