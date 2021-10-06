Путин заявил, что Россия в этом году перевыполнит контрактные объемы транзита газа через Украину
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2021 году Россия перевыполнит контрактные обязательства по транзиту газа через Украину
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
По его словам, Россия придерживается обязательств по прокачке 40 млрд кубометров в год.
"Россия в 2021 году превысит контрактные обязательства по прокачке газа через ГТС Украины", - добавил Путин.Президент России заявил, что "Газпрому" якобы не выгодно увеличивать объемы транзита через Украину.
"Увеличивать объем (транзитк газа через Украину - ред.) для "Газпрома" экономически невыгодно. Это дороже", - заявил Путин.
По его словам, доставка газа в Европу по новым маршрутам экономически дешевле примерно на $ 3 млрд.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.27
Покупка 26.27Продажа 26.51
-
EUR
Покупка 30.3Продажа 30.7
- Актуальное
- Важное