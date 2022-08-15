Путин заявил, что Россия и Северная Корея расширят двусторонние отношения
Владимир Путин заявил лидеру Северной Кореи, что две страны "совместными усилиями будут расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения"
Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственные СМИ Пхеньяна.
"В письме ко дню освобождения Северной Кореи Путин сказал, что более тесные связи будут в интересах обеих стран и помогут укрепить безопасность и стабильность Корейского полуострова и региона Северо-Восточной Азии", – говорится в сообщении.
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