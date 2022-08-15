Путин заявил, что Россия и Северная Корея расширят двусторонние отношения

Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственные СМИ Пхеньяна.

"В письме ко дню освобождения Северной Кореи Путин сказал, что более тесные связи будут в интересах обеих стран и помогут укрепить безопасность и стабильность Корейского полуострова и региона Северо-Восточной Азии", – говорится в сообщении.

13 июля КНДР сообщила о признании "государственности" террористических "ЛДНР" В тот же день Украина заявила о расторжении дипотношений с Северной Кореей из-за признания "ЛДНР".

15 июля Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что Украина не имеет права поднимать вопрос суверенитета после присоединения к "несправедливым и незаконным" действиям США, нарушившим суверенитет Пхеньяна.

19 июля посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что рабочих из Северной Кореи могут привлечь для восстановления разрушенных и оккупированных украинских городов.

1 августа государственный секретарь США Энтони Блинкен на десятой обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия сказал, что Северная Корея готовится осуществить седьмое испытание ядерного оружия.

4 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в рамках своего турне по Азии посетила так называемую демилитаризованную зону между Южной и Северной Кореей – ничейную землю протяженностью более 200 километров примерно в 50 километрах к северу от Сеула.

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