Об этом пишет РБК.

"Мы продлим. Ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания", - сказал он, говоря о ситуации с зерновым соглашением.

Также Путин сообщил, что не видел письма генсека ООН Антониу Гутерриша по поводу зернового соглашения.

В то же время, Reuters со ссылкой на собственные источники отмечает, что ситуация с Россельхозбанком, который генсек ООН пообещал Путину подключить к SWIFT, останется без изменений, но у его "дочки" есть шанс на это.

Евросоюз изучает возможность подключения "дочки" Россельхозбанка к международной системе переводов SWIFT для продления зернового соглашения после 17 июля.

По данным собеседников агентства, ЕС не готов переподключить Россельхозбанк к SWIFT напрямую, на чем раньше настаивала Россия. Но в ЕС не исключают возможности подключить к системе его "дочку".

Что известно о зерновом соглашении

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продлевали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия. Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмену ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие зернового соглашения было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

5 июня в РФ заявили, что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили, что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу. Сомнения в продлении зернового соглашения 4 июля озвучили и в Великобритании.

5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 8 июля, что его страна ведет работу над продлением зернового соглашения на два года.

12 июля Эрдоган заявил, что получил от Путина предложения по продлению зернового соглашения.

В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Путину продлить зерновое соглашение в обмен на переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Кремль требовал этого раньше.