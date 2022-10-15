Путин заявил, что РФ поддерживает Талибан в борьбе с Западом
По словам президента РФ, страна поддерживает необходимый уровень контактов с талибами в условиях, когда "спецслужбы подпитывают группировки", противостоящие террористам
Об этом Путин сообщил на саммите Россия – Центральная Азия.
"Западные спецслужбы, прежде всего американские, британские, подпитывают противостояние талибам формирования, нацеливая их на обстрел пограничных стран наших стран. Мы осознаем связанные с этим риски и угрозы, и поэтому поддерживаем необходимый уровень контактов с руководством движения талибов", - сказал Путин.
Ситуацию в этой стране президент РФ назвал средоточием напряженности, тлеющей и угрожающей потоками беженцев и террористическими угрозами.
"В наших с вами интересах не допустить рецидива гражданской войны в Афганистане", – подчеркнул он.
- 28 сентября министр торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддин Азизи сообщил, что РФ будет поставлять в Афганистан нефтепродукты, газ и пшеницу . Талибы подписали предварительное соглашение. По его словам, министерство работает над диверсификацией своих торговых партнеров, а Россия предложила администрации Талибана скидку на уровне средних мировых цен на сырьевые товары.
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