Об этом Путин сообщил на саммите Россия – Центральная Азия.

"Западные спецслужбы, прежде всего американские, британские, подпитывают противостояние талибам формирования, нацеливая их на обстрел пограничных стран наших стран. Мы осознаем связанные с этим риски и угрозы, и поэтому поддерживаем необходимый уровень контактов с руководством движения талибов", - сказал Путин.

Ситуацию в этой стране президент РФ назвал средоточием напряженности, тлеющей и угрожающей потоками беженцев и террористическими угрозами.

"В наших с вами интересах не допустить рецидива гражданской войны в Афганистане", – подчеркнул он.

28 сентября министр торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддин Азизи сообщил, что РФ будет поставлять в Афганистан нефтепродукты, газ и пшеницу . Талибы подписали предварительное соглашение. По его словам, министерство работает над диверсификацией своих торговых партнеров, а Россия предложила администрации Талибана скидку на уровне средних мировых цен на сырьевые товары.

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