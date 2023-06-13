Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

По словам президента РФ, на днях 4 морских беспилотника атаковали российский корабль. Путин заявил, что дроны были уничтожены.

Владимир Путин утверждает, что "американский БПЛА корректировал атаку украинских морских беспилотников на российский корабль".

Что известно о зерновом соглашении

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем его несколько раз продлевали. В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для его продолжения оккупанты требовали:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмену ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие зернового соглашения было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

Транзит российского аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса" был остановлен в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Общая протяженность аммиакопровода "Тольятти-Одесса" составляет 2418 м, из них более тысячи километров проходит по территории Украины. Оператором его украинской части выступает госпредприятие "Укрхимтрансаммиак", а доставленный на государственный Одесский припортовый завод (ОПЗ) российский аммиак ранее поставляли на экспорт.

4 июня российские инспекторы возобновили регистрацию судов на вход в украинские порты, однако с нарушением, в том числе РФ, проигнорировала 56 кораблей, ожидающих длительное время.

5 июня заместитель министра внешних дел РФ Сергей Вершинин заявил, что в РФ не видят перспектив продления зернового соглашения.