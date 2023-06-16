Путин заявил, что РФ доставила часть ядерных зарядов в Беларусь

Об этом он сказал, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, но это лишь первые. До конца лета, до конца года мы выполним эту работу полностью. Это как элемент сдерживания, чтобы все, кто задумал нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве", - заявил Путин.

Он добавил, что использование ядерного оружия теоретически возможно, если возникнет угроза существованию РФ. Также Путин утверждает, что у него ядерного оружия больше, чем у стран НАТО.



"В России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, они хотят, чтобы мы сократили его, - хрен им", - подчеркнул президент РФ.

Что известно о ядерном оружии РФ

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил , что к июлю в Беларуси построят хранилище для российского тактического ядерного оружия.

31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что в случае необходимости Беларусь может принять и стратегическое ядерное оружие.

В апреле минобороны РФ сообщило о передаче Беларуси "искандеров", которые могут нести заряды в ядерном исполнении. А в конце мая белорусская армия провела учения , в ходе которых тренировалась наносить удары "искандерами".

14 июня белорусский диктатор сказал, что страна начала получать ядерное оружие от РФ. При этом он подчеркнул, что оно может быть применено с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.

Тактическое ядерное оружие – это небольшие ядерные боеголовки и системы доставки, предназначенные для использования на поле боя или для нанесения ограниченного удара. Они предназначены для уничтожения целей противника в определенной местности без массовых радиоактивных осадков. Стратегическое ядерное оружие имеет больший радиус поражения и доставляется на крылатых и баллистических ракетах, а также на самолетах.