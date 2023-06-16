Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Путин заявил, что РФ доставила часть ядерных зарядов в Беларусь

Путин заявил, что РФ доставила часть ядерных зарядов в Беларусь

16 июня, 2023 пятница
17:57
Мир

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ передала часть ядерных зарядов Беларуси. Остальные будут переданы до конца года

Об этом он сказал, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, но это лишь первые. До конца лета, до конца года мы выполним эту работу полностью. Это как элемент сдерживания, чтобы все, кто задумал нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве", - заявил Путин.

Он добавил, что использование ядерного оружия теоретически возможно, если возникнет угроза существованию РФ. Также Путин утверждает, что у него ядерного оружия больше, чем у стран НАТО.

"В России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, они хотят, чтобы мы сократили его, - хрен им", - подчеркнул президент РФ.

Что известно о ядерном оружии РФ

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил , что к июлю в Беларуси построят хранилище для российского тактического ядерного оружия.

31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что в случае необходимости Беларусь может принять и стратегическое ядерное оружие.

В апреле минобороны РФ сообщило о передаче Беларуси "искандеров", которые могут нести заряды в ядерном исполнении. А в конце мая белорусская армия провела учения , в ходе которых тренировалась наносить удары "искандерами".

14 июня белорусский диктатор сказал, что страна начала получать ядерное оружие от РФ. При этом он подчеркнул, что оно может быть применено с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.

Тактическое ядерное оружие – это небольшие ядерные боеголовки и системы доставки, предназначенные для использования на поле боя или для нанесения ограниченного удара. Они предназначены для уничтожения целей противника в определенной местности без массовых радиоактивных осадков. Стратегическое ядерное оружие имеет больший радиус поражения и доставляется на крылатых и баллистических ракетах, а также на самолетах.

Новости
Россия
Белорусь
Владимир Путин
ядерное оружие
Читайте также:
окупанти
14 июня, 2023 среда
В Пологах оккупанты переодеваются в гражданское и бросают блокпосты, в городе стало меньше военной техники, - мэр
Петр Павел
15 июня, 2023 четверг
Президент Чехии объяснил, почему ни одна страна НАТО не будет вводить войска в Украину
Дмитрий Медведев
14 июня, 2023 среда
Медведев заявил, что демилитаризованная зона между РФ и Украиной должна проходить около Львова
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.8
    Покупка 36.8
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.14
    Продажа 40.89
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
16 июня
20:04
OPINION
Ад - это отсутствие других
19:32
Обновлено
"Говорили о пути достижения мира без российского шантажа и обмана": Зеленский встретился с делегацией стран Африки
19:17
Обновлено
Россия обстреливает Херсонщину в течение дня: ранены 25 человек, двое погибли
19:00
Обзор
Первый матч Реброва в сборной, Павелко в СИЗО и результаты стыковых поединков УПЛ: обзор новостей украинского спорта за неделю
18:54
Турция назначила нового посла в Украине
18:52
OPINION
Заявление об отстранении Залужного от должности имеет признаки государственной измены
18:12
США объявили о дополнительной гуманитарной помощи Украине на $205 млн
18:11
Буча
На бывших позициях россиян под Киевом детонируют оставленные снаряды
18:06
OPINION
Запретом УПЦ МП должно заняться государство
17:50
На юге Украины в зоне риска оказались 147 учреждений культуры и художественного образования из-за подрыва Каховской ГЭС, - Ткаченко
17:49
OPINION
Съест ли Зеленский Кличко?
17:48
Антикоррупционный совет при Минобороны заявляет о медийном давлении на его представителей – привлекли Шария и Рабиновича
17:45
Байден поддерживает вступление Украины в НАТО без ПДЧ, – CNN
17:27
"На борту самолета были опасные грузы": МИД Польши о задержании делегации ЮАР в аэропорту Варшавы
17:24
Эксклюзив
Главная проблема на ЗАЭС возникнет в случае подрыва насосов, обеспечивающих охлаждение, - экс-министр ядерной безопасности Костенко
17:16
Северная Македония – Украина: букмекеры дали прогноз на первый официальный матч Реброва
17:11
В доме-музее Полины Райко в Олешках сохранилось до 40% фресок, большинство внутренних стен осыпалось
17:02
Шевченко высказался о перспективах Мудрыка в "Челси"
16:53
Эксклюзив
Главным вызовом для украинской ПВО остается найти самый дешевый способ сбивать "шахеды", - главред Defense Express Катков
16:47
Суд в Австрии отказал в экстрадиции в США Фирташа, дело пересмотрят
16:38
Зеленский заявил, что РФ хочет взорвать ЗАЭС, чтобы мир заставил Украину остановить войну
16:35
Jas 39 Gripen
Швеция будет учить украинских пилотов управлять истребителями Jas 39 Gripen
16:21
Закупили некачественную амуницию для ВСУ более чем на 1 млрд грн: экс-заместителю министра обороны и пособнику объявили подозрение
16:21
Путин вводит химические войска для провокации на заводе "Крымский титан", - партизаны
16:15
Эксклюзив
Это не первый "суд" над азовцами, защищавшими Мариуполь, другие были закрытые, - пресс-секретарь Ассоциации семей защитников о судилище в Ростове
16:07
Украинскому политзаключенному Владимиру Якименко отказали в медицинской помощи в российской исправительной колонии
16:06
OPINION
Радость от побед лучше боли от поражений
16:03
Минюст просит ВАКС ввести санкции против производителя авиатехники РФ
16:02
Шевченковскую премию - 2023 вручат без дополнительной номинации, указ президента выйдет в ближайшее время, – Нищук
15:52
Эксклюзив
На Бахмутском направлении ВСУ за сутки уничтожили 85 россиян, три орудия и склад с боеприпасами РФ, - Череватый
15:49
повінь у Боснії
Из-за наводнений в результате ливней в части районов Сербии и Боснии ввели чрезвычайное положение
15:40
Обновлено
Ракетная атака на Киевщину: пострадали по меньшей мере шесть человек
15:36
Зеленский созывает заседание СНБО на 23 июня: обсудят коррупцию в судах и состояние укрытий
15:35
Си Цзиньпин встретился с Биллом Гейтсом: предложил "китайский вариант преодоления глобальных вызовов"
15:30
Укрпочта получила три отличия Премии World Post & Parcel Awards 2023
15:28
Во Франции выйдет аудиокнига украинской писательницы Л. Якимчук "Абрикосы Донбасса", ее начитает Катрин Денев
15:26
Принудительно мобилизует жителей Луганской области: военный комиссар "ЛНР" получил заочное подозрение
14:59
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:54
Северная Македония – Украина: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2024
14:33
СБУ объявила подозрение двум одесситам, распространяющим фейки о мобилизации и Киево-Печерской лавре
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV