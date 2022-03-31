Путин заявил, что прекращение огня "не ко времени", - премьер Италии Драги
В телефонном разговоре с итальянским премьером Марио Драги Путин заявил, что прекращение огня в Украине "не ко времени"
Об этом сообщает CNN.
Президент России заявил премьер-министру Италии Марио Драги, что условия для прекращения огня в Украине пока не созданы. Об этом Драги сообщил на пресс-конференции в четверг, когда его спросили о телефонном разговоре с Путиным накануне.
Итальянский премьер также заявил, что, по словам Путина, текущие газовые контракты остаются в силе. Кроме того, Путин добавил, что европейские фирмы будут продолжать платить в евро и долларах, а не в рублях.
"Если я правильно понял, конвертация этого платежа – это внутреннее дело Российской Федерации", – сказал Драги.
Отвечая на вопрос по увеличению расходов на оборону после вторжения России в Украину, Драги сказал, что Италия достигнет цели НАТО потратить 2% ВВП на оборону в 2028 году, добавив, что это не вызывает возражений среди членов его коалиции.
- Напомним, что 29 марта Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины
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