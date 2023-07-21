Путин заявил, что Польша и Литва хотят оккупировать Украину, а польские земли назвал подарком Сталина
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Польша и Литва планируют оккупацию Украины. При этом западные территории Польши он назвал подарком Иосифа Сталина
Об этом он заявил на заседании Совбеза РФ, передает ТАСС .
"Западные территории нынешней Польши – подарок Сталина полякам. Забыли ли наши друзья в Варшаве об этом? Мы напомним", – сказал Путин.
При этом он заявил, что поляки мечтают захватить западные области Украины.
"Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под натовским зонтиком сформировать какую-то коалицию и прямо вмешаться в конфликт в Украине, чтобы потом "оторвать" себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории - сегодняшнюю западную Украину", - издал пропагандистский нарратив хозяин Кремля.
"Хорошо известно, что они мечтают и о белорусских землях", – добавил он.
- В феврале 2022 года Путин говорил, что Украину создал Владимир Ленин.
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