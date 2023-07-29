Путин заявил, что не руководит российскими войсками
Президент террористического государства РФ Владимир Путин заявил, что не руководит воюющими в Украине войсками
Об этом Путин заявил на пресс-конференции, организованной поздно вечером субботы, 29 июля.
"Я не считаю своим делом управление войсками, это неправильно, даже вредно. Невозможно каждый час получать новости с передовой, поскольку нужно использовать специальную связь", - заявил президент РФ Владимир Путин.
- Потери России в полномасштабной войне против Украины достигли 245 220 солдат. За сутки 28 июля Вооруженные силы Украины уничтожили 6 боевых бронемашин и 11 артиллерийских систем.
- В течение суток субботы, 29 июля, российская армия продолжала предпринимать попытки наступления на ключевых направлениях фронта - там произошло 24 боевых столкновения.
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