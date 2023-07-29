Путин заявил, что не руководит российскими войсками

Об этом Путин заявил на пресс-конференции, организованной поздно вечером субботы, 29 июля.

"Я не считаю своим делом управление войсками, это неправильно, даже вредно. Невозможно каждый час получать новости с передовой, поскольку нужно использовать специальную связь", - заявил президент РФ Владимир Путин.