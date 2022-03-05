Путин заявил, что не планирует вводить в России военное положение

Об этом он сообщил на встрече с женами лётного состава российских авиакомпаний, передает Еспресо.TV.



"Военное положение по закону вводится в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах боевых действий, но у нас такой ситуации нет, и я надеюсь, не будет. Второе, что касается особого положения. Оно вводится также, в случае каких-то крупномасштабных внутренних угроз. Мы не планируем никакого особого положения на территории России. Нет такой нужды на сегодняшний день", - сказал глава Кремля.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в РФ могут ввести военное положение.