Путин заявил, что не планирует вводить в России военное положение
Президент Владимир Путин заявил, что не планирует вводить военное положение в России
Об этом он сообщил на встрече с женами лётного состава российских авиакомпаний, передает Еспресо.TV.
"Военное положение по закону вводится в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах боевых действий, но у нас такой ситуации нет, и я надеюсь, не будет. Второе, что касается особого положения. Оно вводится также, в случае каких-то крупномасштабных внутренних угроз. Мы не планируем никакого особого положения на территории России. Нет такой нужды на сегодняшний день", - сказал глава Кремля.
- Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в РФ могут ввести военное положение.
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