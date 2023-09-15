Путин заявил, что не намерен нарушать международное право в сотрудничестве с КНДР, Лукашенко хочет присоединиться
Комментируя визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ина в Россию, Владимир Путин заявил, что сотрудничество стран будет в рамках международного права
Об этом сообщает российское издание РИА Новости.
Президент России Владимир Путин встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко 15 сентября в Сочи, чтобы рассказать ему детали переговоров и сотрудничества с Северной Кореей, сообщает российское издание.
Путин назвал бредом заявления о том, что Россия берет северокорейских добровольцев на спецоперацию, говорится в сообщении. Он заявил, что Россия не собирается ничего нарушать, но будет развивать сотрудничество с КНДР в рамках международного права.
Лукашенко предложил Путину развивать сотрудничество с КНДР "на троих", сообщает российское издание URA.RU.
"Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия... Знаю, что интерес огромен у корейцев к вам. Я думаю, кусок работы для Беларуси там найдется, учитывая те проблемы, которые существуют ", – заявил Лукашенко.
Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".
В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.
В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.
18 августа стало известно , что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.
4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили , что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.
Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-й годовщины основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию на следующей неделе.
В понедельник, 11 сентября, стало известно , что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ина в РФ "в ближайшие дни".
Во вторник утром, 12 сентября, бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ина прибыл в РФ. Ожидается, что диктатор из КНДР встретится во российском Владивостоке с Владимиром Путиным.
Ким Чен Ын и Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".
США обеспокоены переговорами между Российской Федерацией и Северной Кореей и обещают последствия в случае углубления оборонного сотрудничества.
15 сентября главный дипломат Южной Кореи намекнул , что Сеул может ввести санкции против РФ на фоне недавней встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ина.
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