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Путин заявил, что не намерен нарушать международное право в сотрудничестве с КНДР, Лукашенко хочет присоединиться

15 сентября, 2023 пятница
13:20
Мир

Комментируя визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ина в Россию, Владимир Путин заявил, что сотрудничество стран будет в рамках международного права

Об этом сообщает российское издание РИА Новости.

Президент России Владимир Путин встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко 15 сентября в Сочи, чтобы рассказать ему детали переговоров и сотрудничества с Северной Кореей, сообщает российское издание.

Путин назвал бредом заявления о том, что Россия берет северокорейских добровольцев на спецоперацию, говорится в сообщении. Он заявил, что Россия не собирается ничего нарушать, но будет развивать сотрудничество с КНДР в рамках международного права.

Лукашенко предложил Путину развивать сотрудничество с КНДР "на троих", сообщает российское издание URA.RU.

"Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия... Знаю, что интерес огромен у корейцев к вам. Я думаю, кусок работы для Беларуси там найдется, учитывая те проблемы, которые существуют ", – заявил Лукашенко.

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".

В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.

18 августа стало известно , что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.

4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили , что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.

Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-й годовщины основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию на следующей неделе.

В понедельник, 11 сентября, стало известно , что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ина в РФ "в ближайшие дни".

Во вторник утром, 12 сентября, бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ина прибыл в РФ. Ожидается, что диктатор из КНДР встретится во российском Владивостоке с Владимиром Путиным.

Ким Чен Ын и Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".

США обеспокоены переговорами между Российской Федерацией и Северной Кореей и обещают последствия в случае углубления оборонного сотрудничества.

15 сентября главный дипломат Южной Кореи намекнул , что Сеул может ввести санкции против РФ на фоне недавней встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ина.

Украина
Россия
КНДР
Владимир Путин
Ким Чен Ын
санкции против России
Война с Россией
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