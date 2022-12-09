Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

По словам Путина, начинать полномасштабные военные действия в Украине нужно было раньше, однако он рассчитывал разрешить ситуацию миром.

"Очевидно, мы поздно сориентировались, честно говоря. Возможно, и раньше все это нужно было начинать. Просто мы рассчитывали, что сможем договориться в рамках Минских мирных соглашений", – заявил президент РФ.

Впрочем, он заметил, что договариваться все равно придется, поскольку к договоренностям Россия готова. Однако после заявления Меркель "непонятно как договариваться, с кем и какие будут гарантии".

8 июня экс-канцлер Ангела Меркель заявила, что в 2008 году выступила против вступления Украины в НАТО, чтобы не провоцировать Владимира Путина.

7 декабря Меркель заявила, что Украина не была в 2008 году готова к вступлению в НАТО, а Минские соглашения в 2014 году дали ей время, чтобы стать сильнее.

9 декабря Путин также сообщил, что РФ рассматривает возможность сокращения добычи нефти из-за введения ценового лимита.