Путин заявил, что начал полномасштабное вторжение "слишком поздно", потому что "рассчитывал договориться в рамках Минских соглашений"
Россия "слишком поздно" приступила к полномасштабному вторжению в Украину, поскольку ее президент "рассчитывал договориться в рамках Минских соглашений"
Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
По словам Путина, начинать полномасштабные военные действия в Украине нужно было раньше, однако он рассчитывал разрешить ситуацию миром.
"Очевидно, мы поздно сориентировались, честно говоря. Возможно, и раньше все это нужно было начинать. Просто мы рассчитывали, что сможем договориться в рамках Минских мирных соглашений", – заявил президент РФ.
Впрочем, он заметил, что договариваться все равно придется, поскольку к договоренностям Россия готова. Однако после заявления Меркель "непонятно как договариваться, с кем и какие будут гарантии".
- 8 июня экс-канцлер Ангела Меркель заявила, что в 2008 году выступила против вступления Украины в НАТО, чтобы не провоцировать Владимира Путина.
- 7 декабря Меркель заявила, что Украина не была в 2008 году готова к вступлению в НАТО, а Минские соглашения в 2014 году дали ей время, чтобы стать сильнее.
- 9 декабря Путин также сообщил, что РФ рассматривает возможность сокращения добычи нефти из-за введения ценового лимита.
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