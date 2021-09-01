Путин заявил, что на территории России могло бы жить полмиллиарда людей, "если бы не два распада в ХХ веке"
Президент России Владимир Путин заявил, что на территории России могло бы жить почти 500 млн человек, если бы не распалась Российская империя и СССР
Об этом сообщает РБК.
Путин об этом рассказал на встрече со школьниками.
Он заявил, что якобы на протяжении XX века дважды "распадалась российская государственность".
"После революции 1917 года, когда Российская империя прекратила свое существование. Затем произошел крах Советского Союза", - заявил Путин.
Президент России заявил о "необходимости проанализировать, что было спусковым крючком к происходящему".
"У нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек", - отметил он.
Вследствие распада СССР и РИ в мире образовалась ряд независимых государств (Финляндия, Украина, Польша и другие). В большинстве из них периоды пребывания в этих образованиях считаются российской оккупацией.
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