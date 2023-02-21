Об этом говорилось в обращении Путина к Федеральному собранию 21 февраля.

"Чем более дальнобойные системы будут поступать в Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ", - сказал президент РФ.

Он обвинил Запад в попытке перевести войну в Украине в "фазу глобального противостояния" и заявил, будто РФ воюет не с народом Украины, а с "киевским режимом" и его "оккупировавшими эту страну" западными хозяевами.

Путин утверждает, что в России "оснащение ядерных сил сдерживания новейшими системами составляет более 91%".