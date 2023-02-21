Путин заявил, что может "расширить войну" в случае поставки Украине дальнобойного вооружения
Президент РФ Владимир Путин грозится "расширить войну", если Запад предоставит Украине дальнобойное вооружение. Он также заявил о готовности ядерных сил сдерживания
Об этом говорилось в обращении Путина к Федеральному собранию 21 февраля.
"Чем более дальнобойные системы будут поступать в Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ", - сказал президент РФ.
Он обвинил Запад в попытке перевести войну в Украине в "фазу глобального противостояния" и заявил, будто РФ воюет не с народом Украины, а с "киевским режимом" и его "оккупировавшими эту страну" западными хозяевами.
Путин утверждает, что в России "оснащение ядерных сил сдерживания новейшими системами составляет более 91%".
- Президент РФ Путин ранее приказал до марта оккупировать Донецкую и Луганскую области в их административных границах.
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